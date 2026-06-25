5G RedCapin on määrä tuoda viidennen sukupolven yhteydet aiempaa kevyempiin, edullisempiin ja vähemmän virtaa kuluttaviin laitteisiin. Käytännön laitekehityksessä tämä ei kuitenkaan tee testauksesta yksinkertaista. Anritsu on päivittänyt SmartStudio NR- ja SmartStudio NR IP Performance -ohjelmistonsa tukemaan RedCap-laitteiden sovellustason suorituskykytestausta.
RedCap eli Reduced Capability on 5G:n kevennetty versio laitteille, joissa ei tarvita täyden 5G-modeemin suorituskykyä. Kohteita ovat esimerkiksi IoT-laitteet, puettavat tuotteet, kevyemmät CPE-päätelaitteet sekä uudet fyysisen tekoälyn sovellukset. Näissä ratkaisevaa ei ole pelkkä huippunopeus, vaan virrankulutus, yhteyden vakaus, kustannus ja toiminta erilaisissa verkkotilanteissa.
Anritsun mukaan juuri tämä tekee RedCap-testauksesta aiempaa vaativampaa. Laitteista pitää mitata esimerkiksi IP-läpimenoa, virrankulutusta, lämpötilaa, handovereita ja IMS-toimintoja. Samalla 3G-verkkojen alasajo ja taajuuksien uudelleenkäyttö kasvattavat tuettavien taajuusalueiden määrää. Kun mukaan tulevat eri kaistanleveydet, MIMO-kokoonpanot ja operaattorikohtaiset yhdistelmät, testattavien vaihtoehtojen määrä kasvaa nopeasti.
Anritsun SmartStudio NR ja SmartStudio NR IP Performance toimivat yhdessä MT8000A-testialustan kanssa. Ratkaisulla voidaan simuloida 5G- ja LTE-tukiasemia sekä runkoverkkoa ilman, että testaus edellyttää yhteyttä kaupalliseen verkkoon. SSIP-ohjelmistolla voidaan lisäksi mitata nopean datayhteyden läpimenoa.
Yhtiö korostaa, että käyttöliittymä on suunniteltu sovellustason testaukseen ilman syvää protokollaosaamista. Tämä on tärkeää RedCap-markkinassa, jossa laitevalmistajat eivät välttämättä ole perinteisiä matkapuhelinvalmistajia, vaan esimerkiksi teollisuus-, kuluttajaelektroniikka- tai IoT-toimijoita.
Ohjelmistot pystyvät myös hakemaan laitteen tukemat taajuusyhdistelmät, MIMO-konfiguraatiot ja kanavakaistat yhdellä toiminnolla. Tavoitteena on lyhentää testisuunnitteluun kuluvaa aikaa tilanteessa, jossa laite joutuu tukemaan yhä useampia verkkoympäristöjä.
Anritsun mukaan ratkaisuilla voidaan toistaa myös tilanteita, joita on vaikea testata oikeassa verkossa. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaisten hätäilmoituksiin liittyvät CMAS-skenaariot sekä pääsynhallinta poikkeus- ja häiriötilanteissa.