Bittiumin vahva kasvu ei yhtiön mukaan ole vain Ukrainan sodan synnyttämä hetkellinen ilmiö. Toimitusjohtaja Petri Toljamo arvioi puolivuosikatsauksen yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Euroopan puolustusinvestoinnit jatkuvat korkealla tasolla vielä pitkään, vaikka Ukrainaan saataisiin rauha.
– Vaikka tulisi rauha, panostukset militaaripuolelle jatkuvat vuosia eteenpäin, Toljamo arvioi.
Näkemys näkyy myös Bittiumin luvuissa. Tammi-kesäkuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 37 prosenttia 57,9 miljoonaan euroon ja liiketulos nousi 9,6 miljoonaan euroon. Uusia tilauksia kertyi 81 miljoonaa euroa, ja tilauskanta kasvoi ennätykselliseen 102,2 miljoonaan euroon. Peräti 92 prosenttia tilauskannasta tulee Defence & Security -liiketoiminnasta.
Lehdistötilaisuudessa Toljamolta kysyttiin, onko Bittiumista käytännössä tullut puolustusyhtiö. Hänen mukaansa yhtiö on edelleen sitoutunut kaikkiin kolmeen liiketoiminta-alueeseensa, mutta puolustusmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet halutaan hyödyntää täysimääräisesti.
Ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävät uudet asiakkaat löytyivät Suomesta, Itävallasta, Kroatiasta ja Virosta. Toljamon mukaan kaikki ovat sotilasasiakkaita, ja kyse on monivuotisista hankkeista, joissa toimitetaan muun muassa TaCWIN-taktisia viestintäjärjestelmiä ja SDR-radioita. Myös ukrainalaisen Himera-yhtiön kanssa solmitun kumppanuuden odotetaan kasvattavan Bittiumin tuotemyyntiä Ukrainassa.
Yhtiö pitää koko vuoden näkymänsä ennallaan ja odottaa sekä liikevaihdon että tuloksen painottuvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Toljamon mukaan toisesta vuosipuoliskosta odotetaan ensimmäistä vahvempaa.
Bittium näkee myös sulautetun tekoälyn nousevan yhä tärkeämmäksi osaksi puolustuselektroniikkaa. Toljamon mukaan embedded AI:n käyttö lisääntyy puolustussektorilla, ja yhtiö kehittää tekoälyominaisuuksia osaksi taktisia viestintäratkaisujaan. Tämä tukee puolivuosikatsauksessa esiin nostettuja uusia AI-integraatioita ja viittaa siihen, että tekoäly on muodostumassa yhdeksi Bittiumin seuraavista kilpailutekijöistä.