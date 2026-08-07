Samsungin uusien Galaxy Z -mallien ennakkotilaukset ovat kasvaneet Euroopassa yli 20 prosenttia viime vuodesta. Vaikka taittuvanäyttöiset puhelimet ovat edelleen vain pieni osa koko älypuhelinmarkkinaa, yhtiön mukaan kysyntä on nyt selvästi aiempaa vahvempaa.
- On hienoa nähdä, kuinka innostuneesti uusi Samsung Galaxy Z -sarja on otettu vastaan eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomessa, Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom sanoo. Hänen mukaansa edellisen malliston ennakkotilaustavoitteiden ylittäminen kertoo kuluttajien kasvavasta kiinnostuksesta taittuvia älypuhelimia kohtaan. Erityisesti täysin uuden Galaxy Z Fold8 muotoilu ja aiempaa kompaktimpi koko ovat Engblomin mukaan vedonneet ostajiin jo ennen laitteen myyntiintuloa.
Samsungin mukaan Galaxy Z -sarjan ennakkotilaukset kasvoivat Euroopassa yli 20 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan mallistoon. Yhtiö kertoo saavuttaneensa ennakkotilaustavoitteensa vain 11 päivässä. Pohjoismaissa kyseessä oli Samsungin historian suurin taittuvien puhelimien ennakkotilausmäärä, ja uusi Galaxy Z Fold8 vastasi lähes 40 prosentista kaikista Euroopan ennakkotilauksista.
Vahvoista ennakkotilausluvuista huolimatta taittuvanäyttöiset puhelimet ovat edelleen pieni niche koko älypuhelinmarkkinassa. Niiden osuus maailmanlaajuisesta myynnistä on edelleen vain muutaman prosentin luokkaa, eikä tuoteryhmä ole toistaiseksi onnistunut nousemaan valtavirtaan. Kehitystä ovat hidastaneet korkea hinta, rakenteen monimutkaisuus ja se, ettei taittuvan näytön hyöty ole ollut kaikille käyttäjille riittävän selvä.
Samsung uskoo uuden Fold8-sukupolven muuttavan tilannetta. Jos ennakkotilausten vahva kasvu näkyy myös varsinaisessa myynnissä, vuosi 2026 voi osoittautua käännekohdaksi tuoteryhmälle, jonka läpimurtoa on odotettu jo usean vuoden ajan.