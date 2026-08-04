Selaimen tallentamasta keksistä on tullut kyberrikollisille arvokkaampi saalis kuin salasanasta. NordVPN:n tutkijoiden analysoimissa tietovarkausaineistoissa evästetietoja esiintyi 4,6 kertaa enemmän kuin salasanoja, tiedostoja ja maksukorttitietoja yhteensä.
Tutkijat tunnistivat vuoden aikana kaikkiaan 52,4 miljardia varastettua selainkeksiä. Suomesta peräisin oleviksi tunnistettiin 43 miljoonaa evästetietuetta, mikä nosti Suomen maiden välisessä vertailussa sijalle 91.
Selainkeksi ei ole tässä tapauksessa verkkosivuston tarjoama harmiton eväs, vaan selaimeen tallennettu tunniste, jolla palvelu muistaa käyttäjän kirjautuneen sisään. Jos rikollinen saa aktiivisen istuntoevästeen haltuunsa, hän voi joissakin tapauksissa päästä tilille ilman käyttäjänimeä, salasanaa tai uutta kaksivaiheista tunnistautumista.
Hyökkäystä kutsutaan istunnon kaappaukseksi. Rikollinen ei murra salasanaa, vaan ottaa käyttöön valmiiksi avatun istunnon.
– Kyse ei ole enää pelkästään salasanan murtamisesta. Nykyään hakkerit varastavat digitaalisen avaimen, jolla lukko on jo avattu, NordVPN teknologiajohtaja Marijus Briedis kuvailee.
Varastetut tiedot liittyivät erityisesti laajasti käytettyihin verkkopalveluihin. Googlen tunnisteita löytyi analysoiduista aineistoista 11,78 miljoonaa, Facebookin 8,10 miljoonaa ja Microsoftin 7,85 miljoonaa. Vaarantuneissa tiedoissa esiintyivät myös muun muassa Instagram, Discord, Netflix, Roblox, Twitch, YouTube ja Reddit.
Tämä osoittaa, etteivät hyökkääjät tavoittele vain pankkitilejä tai yritysten järjestelmiä. Myös suoratoisto-, peli-, sähköposti- ja sosiaalisen median tilit voidaan myydä, kaapata tai käyttää uusien huijausten välineinä.
Evästevarkauksia havaittiin yli 250 maassa ja alueella. Eniten varastettuja evästeitä löytyi Intiasta, 4,68 miljardia. Seuraavina olivat Brasilia 2,83 miljardilla ja Yhdysvallat 2,43 miljardilla tietueella.
NordVPN mukaan lähes 96 prosenttia analysoiduista haittaohjelmatartuntojen lokeista oli peräisin laitteista, joissa oli käytössä tietoturvaohjelmisto. Luku ei tarkoita, että tietoturvaohjelmistot olisivat hyödyttömiä, mutta se kertoo varastavien haittaohjelmien kykenevän kiertämään perinteisiä suojauksia.
Jos istuntoevästeen epäillään joutuneen vääriin käsiin, käyttäjän kannattaa kirjautua ulos palvelun kaikista istunnoista. Pelkkä salasanan vaihtaminen ei välttämättä sulje jo kaapattua istuntoa. Lisäksi selaimen evästeet ja välimuisti kannattaa tyhjentää ja tilin aktiiviset kirjautumiset tarkistaa.
Tutkimuksessa analysoitiin NordStellar-alustalla saatavilla olleita historiallisia tietovarkausaineistoja ajalta 9. kesäkuuta 2025–8. kesäkuuta 2026. Luvut kuvaavat evästetietueita, eivät yksittäisten käyttäjien, laitteiden tai tietomurtojen määrää.
Lähde: NordVPN