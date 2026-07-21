Infineonin uusi turva-avain ei tyydy vain kirjautumaan käyttäjän puolesta. SECORA ID Key S USB yhdistää samaan USB- ja NFC-laitteeseen salasanattoman FIDO2-tunnistautumisen, PKI-varmenteet ja hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen. Avoimen Java Card -ympäristön ansiosta valmistajat voivat lisäksi ohjelmoida avaimeen omia sovelluksiaan.
Infineonin mukaan SECORA ID Key S USB on ensimmäinen FIDO-sertifioitu Level 3+ -tason ratkaisu. CTAP 2.1 -standardia tukeva avain mahdollistaa tietojenkalastelua kestävän kirjautumisen ilman salasanaa ja suojaa sekä verkon kautta tehtäviltä ohjelmistohyökkäyksiltä että laitteeseen fyysisesti kohdistuvilta hyökkäyksiltä.
Valmiiksi ladatut sovellukset tukevat FIDO-tunnistautumista, hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten luomista sekä PKI-toimintoja. Samaa avainta voidaan siten käyttää esimerkiksi työasemalle kirjautumiseen, asiakirjan allekirjoittamiseen ja salattujen yhteyksien varmenteiden hallintaan.
Laitteen avoin Java Card -alusta erottaa sen tavallisesta valmiiksi lukitusta turva-avaimesta. Asiakas voi kehittää ja asentaa siihen omia sovelluksia esimerkiksi kulunvalvontaan, kryptolompakoihin tai ohjelmistolisenssien hallintaan. Käyttöjärjestelmä tukee Java Card 3.1- ja GlobalPlatform 2.3.1 -määrityksiä.
Turvallisuudesta vastaa Infineonin SLC38-salausohjain. Käyttäjän sovelluksille on tarjolla 250 kilotavua haihtumatonta muistia ja 7392 tavua RAM-muistia. ISO-tiedostojärjestelmäsovelluksen poistaminen vapauttaa vielä 64 kilotavua lisää tallennustilaa.
SECORA ID Key S USB toimitetaan 4 × 4 × 0,85 millimetrin SiP-moduulina, johon on integroitu sekä turvaohjain että USB-siltapiiri. Ratkaisu voidaan rakentaa tavalliseen USB-avaimeen, eikä käyttäjän tietokoneessa tarvitse olla erillistä älykortinlukijaa. NFC-yhteys mahdollistaa käytön myös langattomasti esimerkiksi puhelimien ja kulunvalvontajärjestelmien kanssa.
Infineon tarjoaa alustalle Java Card -kehitysympäristön ja konfigurointityökalun omien sovellusten kehittämiseen ja käyttöjärjestelmän personointiin. Ensimmäiset näytteet ovat saatavilla nyt, ja sarjatuotannon on määrä alkaa syyskuussa 2026.