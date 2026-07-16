Nokia tuo tekoälykiihdyttimet osaksi radioverkon perustaajuuslaskentaa. Yhtiön mukaan uusi AI-RAN-alusta voi parantaa taajuuksien käytön tehokkuutta yli 100 prosenttia vuoteen 2028 mennessä. Käytännössä operaattori voisi siirtää samalla taajuuskaistalla jopa kaksinkertaisen määrän dataa ilman koko radioverkon uusimista.
Nokia kutsuu ratkaisuaan alan ensimmäiseksi kaupalliseksi AI-RAN-alustaksi. Se perustuu Nokian anyRAN-ohjelmistoon ja Nvidian Aerial AI-RAN -alustaan, joka tuo Nvidian GPU-kiihdytyksen ja CUDA-ohjelmistoympäristön osaksi tukiaseman perustaajuuslaskentaa.
Tekoälyä käytetään radioresurssien ohjaamiseen, signaalinkäsittelyyn ja verkon optimointiin. Nokia kertoo saavuttaneensa tähän mennessä yli 20 prosentin parannuksen spektritehokkuudessa. Tavoitteena on päästä 50 prosenttiin vuonna 2027 ja yli 100 prosenttiin vuonna 2028.
Lukema ei tarkoita automaattisesti koko matkapuhelinverkon kapasiteetin kaksinkertaistumista, sillä lopputulokseen vaikuttavat myös esimerkiksi runkoverkko, tukiasemien sijainti, päätelaitteet ja käytettävissä oleva taajuuskaista. Tiheästi kuormitetuissa soluissa parantunut spektritehokkuus voi kuitenkin kasvattaa samalla infrastruktuurilla välitettävän liikenteen määrää huomattavasti.
– AI-RAN on suurin radioteknologian innovaatio vuosikymmeniin. Se tekee verkosta älykkään ja antaa operaattoreille mahdollisuuden saada enemmän irti nykyisestä infrastruktuuristaan, Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard sanoo.
Nykyisille AirScale-asiakkaille Nokia tarjoaa GPU-kiihdytetyn kapasiteettilaajennuksen, joka voidaan liittää olemassa olevaan tukiasemajärjestelmään. Tavoitteena on tuoda tekoälylaskenta verkkoon ilman radioyksiköiden ja muun asennetun infrastruktuurin vaihtamista.
Toinen vaihtoehto on erillinen GPU-pohjainen AI-RAN-solmu, jota voidaan käyttää itsenäisenä laitteena, klusterina tai AirScale-järjestelmän rinnalla. Kolmas toteutustapa perustuu tavallisiin COTS-palvelimiin ja pilvinatiiviin Cloud RAN -arkkitehtuuriin.
Alusta tukee 4g- ja 5g-verkkoja, ja Nokia esittelee sen myös ohjelmistopäivityksiin perustuvana siirtymäreittinä tuleviin 6g-verkkoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nykyinen laitteisto olisi sellaisenaan valmis lopulliseen 6g-standardiin, jota ei vielä ole määritelty.
Nokia aikoo myydä AI-RAN-ominaisuuksia uuden tilauspohjaisen ohjelmistomallin kautta. Operaattorit saisivat uudet algoritmit, optimoinnit ja suorituskykyparannukset käyttöönsä ohjelmistopäivityksinä sen sijaan, että jokainen kapasiteettilisäys vaatisi uuden laitesukupolven.
Ensimmäisten pilottiasennusten on määrä alkaa vuoden 2026 lopussa. Kaupallisesti Nokian AI-RAN-ratkaisujen on tarkoitus tulla saataville vuonna 2027.