Tekoäly on jo selkeästi ohittanut kokeiluvaiheen. Avnet Insights 2026 -selvityksen mukaan tekoäly on monilla elektroniikan aloilla jo mukana käytössä olevissa tuotteissa, ja sen soveltaminen yleistyy nopeasti kaikkialla EMEA-alueella.
|Artikkelin kirjoittaja Dan Ford toimii Farnellilla EMEA-alueen myynti- ja palvelujohtajana.
Maailmanlaajuisesti 56 prosenttia insinööreistä kertoo jo toimittaneensa tekoälyä hyödyntäviä tuotteita. Tämä merkitsee 33 prosentin kasvua edellisvuodesta. EMEA-alueella kehitys on selvästi nähtävissä, vaikka tekoälyn käyttöönotto vaihtelee markkinoiden kypsyyden ja teollisten painopisteiden mukaan. Yhteistä kaikille markkinoille on kuitenkin se, että tekoäly muuttaa tuotesuunnittelun lisäksi myös jakeluekosysteemiin kohdistuvia odotuksia.
Konseptin todentamisesta tuotannon arkeen
Tekoälyn integrointi on siirtynyt yksittäisistä pilottihankkeista tuotantomittakaavan käyttöönottoihin. Suunnittelijat yhdistelevät yhä useammin laitetason tekoälyä ja koneoppimista parantaakseen tuotteiden toiminnallisuutta, suorituskykyä ja järjestelmätehokkuutta. Lähes kaikki selvityksen vastaajat eli 96 prosenttia arvioivat, että tekoälypohjaiset työkalut vaikuttavat merkittävästi tuotesuunnitteluun seuraavien 3–5 vuoden aikana.
Kun tekoälyjärjestelmät skaalautuvat, myös suunnittelu ja hankinta monimutkaistuvat.
Tehokkaista prosessoreista, kehittyneistä liitäntämoduuleista, älykkäistä antureista ja suuremmasta muistitiheydestä on tulossa vakiovaatimuksia. Samalla suunnittelijoiden on kiinnitettävä huomiota datan laatuun, integroitumiseen olemassa oleviin työkaluihin ja kustannusten hallintaan.
Tällä muutoksella on suora vaikutus jakeluun.
Jakelun merkitys kasvaa
Jakelun roolin on perinteisesti katsottu liittyvän saatavuuteen, hinnoitteluun ja logistiikkaan. Tekoälypohjaisissa ympäristöissä näiden olennaisten perusasioiden lisäksi tarvitaan kuitenkin muutakin.
Tekoälypohjainen suunnittelu edellyttää:
- komponenttien kehityskaarten hyvää tuntemusta
- laajojen ekosysteemien yli ulottuvaa teknistä validointia
- arviointivälineiden ja kehitysalustojen nopeaa saatavuutta
- monimutkaisten järjestelmien koko elinkaaren mittaista suunnittelua
Kun tekoäly siirtyy tuotantovaiheeseen, myös toiminnallisista edellytyksistä tulee kriittisiä. Vastaajista 54 prosenttia arvioi, että tuotantovaiheessa tärkeintä on jatkuva oppiminen ja ylläpito. Vastaavasti 43 prosenttia pitää tuotannon kestävyyttä tärkeimpänä tekijänä.
Nämä havainnot kuvastavat laajempaa todellisuutta: tekoälyjärjestelmät ovat dynaamisia. Ne kehittyvät ajan myötä, tarvitsevat laitteistopäivityksiä, datan uudelleenopetusta ja integrointia eri verkkoinfrastruktuureihin. Jakelukumppaneiden on siksi kyettävä tukemaan alkuperäisten hankintojen lisäksi koko elinkaaren aikaista hankintatoimintaa.
Älykkyys toimitusketjun sisällä
Tekoäly vaikuttaa myös jakelutoimintoihin sisäisesti.
Ennakoiva analytiikka, kysyntää ennustavat algoritmit ja älykkäät varastonhallinnan työkalut auttavat mukauttamaan hankintaketjua. Markkinaympäristössä, jossa tuotannon aikataulut nopeutuvat ja asiakkaiden odotukset kasvavat, kyky ennakoida kysynnän vaihteluita on entistä arvokkaampi.
Tekoälypohjaiset digitaaliset alustat voivat parantaa asiakastyytyväisyyttä seuraavilla tavoilla:
- suosittelemalla täydentäviä komponentteja sopivimman suunnitteluratkaisun valinnan tueksi
- parantamalla hakutulosten osuvuutta semanttisen ja kontekstuaalisen suodatuksen avulla
- analysoimalla historiallista ostokäyttäytymistä varastotilanteen optimoimiseksi
Näillä toimenpiteillä vähennetään kitkaa suunnitteluprosessissa ja lyhennetään tuotekehitykseen tarvittavaa aikaa. Molemmat ovat välttämättömiä, kun tekoälyä hyödyntäviä tuotteita tuodaan markkinoille yhä nopeammin.
Laitetason tekoäly ja multimodaaliset järjestelmät
Selvityksen tuloksissa korostuu multimodaalisten tekoälyarkkitehtuurien lisääntyvä käyttöönotto. Niissä yhdistyvät laitetason tekoäly ja pilvipohjaiset oppimismallit. Tämä kehitys luo uusia teknisiä vaatimuksia koko arvoketjuun.
Laitetason toteutukset tarvitsevat energiatehokkaita prosessoreja, lyhyen vasteajan liitettävyyttä ja kestävää lämmönhallintaa. Suunnittelussa on tasapainoiltava suorituskyvyn, kestävän kehityksen ja alueellisten määräysten ristipaineessa. Tämä korostuu erityisesti Euroopan markkinoilla.
Yhteistyökumppaniksi valitun jakelijan rooli on ratkaiseva, kun teknisiä vaatimuksia sovitetaan käytännön hankintastrategioihin. Puolijohdetoimittajien, ohjelmistokehittäjien ja järjestelmäintegraattorien välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta pullonkauloja voidaan välttää ja yhteensopivuus varmistaa.
Tässä yhteydessä jakelutoiminta toimii ekosysteemin hallinnan mahdollistajana.
Kestävä kehitys ja vastuullinen laajentuminen
Tekoälyn käyttöönoton yleistyessä kestävän kehityksen huomioon ottaminen on entistä tärkeämpää. Energiankulutus, järjestelmän suorituskyky ja komponenttien elinkaaren aikainen ylläpidettävyys on otettava huomioon jo suunnittelupäätösten alusta alkaen.
EMEA-alueella suunnittelijat suhtautuvat tekoälyn käyttöönottoon varovaisen optimistisesti. Innovaatiot halutaan pitää toiminnallisesti järkevissä rajoissa. Jakelutoimija voi vahvistaa tätä lähestymistapaa tuomalla markkinoille energiatehokkaita arkkitehtuureja, tukemalla tuotteiden pitkää käyttöikää ja toimimalla läpinäkyvästi koko hankintaverkostossa.
Kyky yhdistää suorituskyvyn optimointi ympäristövastuullisuuteen voi parantaa kilpailuasemaa sekä teollisuuden että kaupallisten markkinoiden näkökulmasta.
Tulevaisuuden näkymiä
Avnet Insights 2026 -selvityksen mukaan kehityskaari on selvä: tekoälystä on tulossa vakiintunut osa tuotekehitystä. Samalla kun tekoälyn soveltaminen laajenee, digitaalinen innovointi ja hankintaketjun toiminnot lähestyvät toisiaan.
Ne jakeluorganisaatiot, jotka tuovat älykkyyttä sekä omiin toimintoihinsa että asiakkaiden sitouttamismalleihin, ovat parhaassa asemassa tässä muutosvaiheessa.
Tekoälyn soveltamisen seuraava vaihe ei koostu pelkästään entistä tehokkaampien algoritmien käyttöönotosta. Kyse on siitä, miten skaalaus voidaan toteuttaa luotettavasti, kestävästi ja tehokkaasti monimutkaisissa teollisissa ekosysteemeissä.
Tällaisessa toimintaympäristössä jakelija ei voi enää toimia passiivisena välittäjänä. Sen tehtävänä on olla strateginen kumppani, joka osaltaan ratkaisee, kuinka nopeasti ja menestyksekkäästi tekoälypohjaiset innovaatiot saadaan markkinoille.
Avnet Insights 2026 -selvitys löytyy täältä.