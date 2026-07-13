HDMI 2.2 -standardi julkistettiin jo viime vuonna, mutta ensimmäiset sitä tukevat kuluttajalaitteet ovat vasta tulossa markkinoille. Uusi liitäntä kaksinkertaistaa HDMI 2.1:n maksimikaistan 96 gigabittiin sekunnissa, mutta samalla televisioiden ja näyttöjen ominaisuuksien vertailusta tulee aiempaa hankalampaa.
HDMI Licensing Administratorin mukaan ensimmäiset HDMI 2.2 -sertifioidut tuotteet saapuvat markkinoille vielä tämän vuoden aikana. Todennäköisimpiä ensimmäisiä laitteita ovat huippuluokan televisiot, näytöt ja näytönohjaimet, vaikka valmistajia ei ole vielä julkistettu.
HDMI 2.2:n tärkein uudistus on siirtonopeuden kasvu. Maksimikaista nousee 48 gigabitistä sekunnissa 96 gigabittiin, mikä mahdollistaa esimerkiksi pakkaamattoman 4K-videon 240 hertsin virkistystaajuudella tai 8K-videon 60 hertsin taajuudella. Standardiin kuuluu myös uusi Latency Indication Protocol (LIP), jonka tarkoituksena on parantaa äänen ja kuvan synkronointia.
Kuluttajan kannalta suurin muutos ei kuitenkaan ole suurempi kaista vaan se, että HDMI 2.2 ei tarkoita kaikissa tuotteissa samaa suorituskykyä. Standardista on kolme toteutustasoa: 64, 80 ja 96 gigabittiä sekunnissa. Valmistaja voi siis markkinoida tuotetta HDMI 2.2 -yhteensopivana, vaikka liitäntä ei tukisikaan standardin suurinta siirtonopeutta.
Täyttä 96 gigabitin suorituskykyä varten tarvitaan myös uudet Ultra96-kaapelit. Pelkkä HDMI 2.2 -merkintä ei kuitenkaan vielä kerro, millä nopeudella laitteen liitäntä toimii, joten sekä televisioiden että muiden laitteiden tekniset tiedot kannattaa tarkistaa tavallista huolellisemmin.
Käytännössä HDMI 2.2:n tarjoamalle suorituskyvylle on vielä vähän käyttöä. Nykyiset PlayStation 5- ja Xbox Series X -pelikonsolit hyödyntävät enintään 4K/120 Hz -tilaa, eikä 8K-sisältöä ole juuri tarjolla. Siksi HDMI 2.1 säilyy useimmille käyttäjille riittävänä vielä useita vuosia, vaikka HDMI 2.2 -laitteita alkaa ilmestyä markkinoille.