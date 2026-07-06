Taajuusmuuttaja on pitkään ollut koneen tai tuotantolinjan melko erillinen moottorinohjauslaite. OMRONin mukaan tämä rooli on muuttumassa. Taajuusmuuttajasta tulee yhä useammin osa samaa automaatioympäristöä kuin koneohjaus, robotiikka, turvallisuus, konenäkö ja tuotantodata.
Muutos näkyy teollisuudessa siinä, että taajuusmuuttajalta ei enää odoteta pelkästään moottorin nopeuden säätöä. Sen pitää liittyä suoraan teollisiin verkkoihin, tuottaa dataa tuotantoympäristöstä ja toimia osana laajempaa koneautomaatiota. Samalla valmistajat hakevat ratkaisuja, joita on helpompi ottaa käyttöön, ylläpitää ja skaalata.
OMRONin Pohjoismaiden aluejohtajan Sam Tilleyn mukaan asiakkaat eivät enää tarkastele taajuusmuuttajia ja muita komponentteja erillisinä koneen osina. Automaatioratkaisuilta odotetaan kokonaisuutta, jossa liikkeenohjaus, koneohjaus, turvallisuus, robotiikka ja tiedonkeruu toimivat samassa ympäristössä.
Tilleyn mukaan tarve korostuu erityisesti valmistavassa teollisuudessa, jossa tuotantolinjojen on oltava samaan aikaan tehokkaita ja joustavia. Tuotevaihdot tihenevät, tuotantoympäristöt muuttuvat nopeammin ja reaaliaikaisen näkyvyyden tarve kasvaa. Tämä nostaa myös taajuusmuuttajan roolia koneen ohjauksen ja diagnostiikan kannalta.
OMRON on rakentanut tätä suuntaa M1-taajuusmuuttajasarjallaan. Vuoden 2025 lopulla yhtiö toi markkinoille M1-EMP-taajuusmuuttajan, joka tukee suoraan EtherNet/IP-, PROFINET- ja Modbus TCP -verkkoja ilman erillisiä laajennuskortteja. Laite voidaan liittää OMRONin Sysmac-automaatioalustaan ja Sysmac Studio -ohjelmistoon.
M1-sarjan taajuusmuuttajia käytetään muun muassa elintarvike- ja juomateollisuudessa, lääketeollisuudessa, materiaalinkäsittelyssä, vedenkäsittelyssä ja energia-alalla. Niissä yhdistyvät moottorinohjaus, asennonohjaus ja sisäänrakennetut turvatoiminnot, mutta yhä tärkeämmäksi nousee kyky yksinkertaistaa käyttöönottoa, vianmääritystä ja tiedonsiirtoa.
OMRON aikoo laajentaa taajuusmuuttajavalikoimaansa edelleen uudella R1-alustalla. Yhtiön mukaan uusi alusta täydentää sen nykyistä tarjontaa ja vahvistaa taajuusmuuttajien asemaa osana laajempaa Motion, Control & Safety -kokonaisuutta.
Tilleyn mukaan taajuusmuuttajatekniikka pysyy keskeisenä osana teollista automaatiota, mutta sen merkitys muuttuu. Kyse ei ole enää vain yksittäisestä moottorinohjaimesta, vaan yhdestä solmusta verkottuneessa automaatiojärjestelmässä.