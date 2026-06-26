Samsungin uusi Galaxy A27 5G kertoo hyvin, mihin älypuhelinmarkkina on liikkumassa. Keskiluokan puhelimessa uudistukset ovat maltillisia, mutta hinta nousee nopeasti, jos käyttäjä haluaa enemmän tallennustilaa. Suomessa Galaxy A27 5G 128 gigatavun version suositushinta on 349 euroa, mutta 256 gigatavun mallista pyydetään jo 449 euroa.
Ero on huomattava, sillä Samsungin Galaxy A -sarja on perinteisesti ollut yhtiön volyymimallistoa: puhelimia käyttäjille, jotka haluavat suuren näytön, hyvän akunkeston ja pitkän ohjelmistotuen ilman lippulaivamallien hintaa. Nyt myös tässä luokassa muistista maksetaan selvästi enemmän.
Teknisesti Galaxy A27 5G on maltillinen päivitys viime vuoden A26-malliin. Puhelimessa on 6,7 tuuman Super AMOLED -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Etukameran pisaralovi on korvattu näyttöreiällä, ja Samsung kertoo kaventaneensa näytön reunoja. Runko on 7,8 millimetriä paksu ja laite painaa 200 grammaa.
Suorituskyvystä vastaa Qualcommin neljän nanometrin Snapdragon 6 Gen 3 -järjestelmäpiiri. Samsung lupaa parempaa vasteaikaa, sujuvampaa grafiikkaa ja nopeampaa muistia, mutta kyse ei ole suuresta hyppäyksestä vaan arjen käyttökokemuksen hiomisesta. Akku on edelleen 5000 milliampeerituntia, ja pikalatauksen teho jää 25 wattiin.
Kamerat ovat tuttuun A-sarjan tapaan käytännölliset mutta eivät erityisen kunnianhimoiset. Takana on 50 megapikselin optisesti vakautettu pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrokamera. Etukameran tarkkuus on 12 megapikseliä.
Samsung nostaa esiin myös Awesome Intelligence -tekoälytoiminnot. Puhelin tukee muun muassa Googlen Circle to Search -hakua, parannettua Object Eraser -kuvankäsittelyä, äänitallenteiden tekstitystä ja useita tekoälyavustajia, kuten Geminiä, Perplexityä ja Bixbyä. Käytännössä kyse on siitä, että aiemmin kalliimpiin puhelimiin liitettyjä tekoälyominaisuuksia tuodaan nyt alempiin hintaluokkiin.
Pitkä ohjelmistotuki on Galaxy A27 5G vahvimpia valtteja. Samsung lupaa laitteelle kuusi Android- ja One UI -päivityssukupolvea sekä kuusi vuotta tietoturvapäivityksiä. Lisäksi puhelimessa on Knox Vault -tietoturvaratkaisu.
Yksi selvä heikennys löytyy rakenteesta. Galaxy A27 5G on IP64-luokiteltu, kun edeltäjä Galaxy A26 tarjosi paremman IP67-suojauksen pölyä ja vettä vastaan. Käytännössä uusi malli kestää roiskeita, mutta ei samaan tapaan upottamista veteen.
Galaxy A27 5G tulee myyntiin 3. heinäkuuta.