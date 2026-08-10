Tekoälyagenttien yleistyminen muuttaa myös datakeskusten tallennusarkkitehtuuria. Silicon Motionin mukaan SSD-levyistä on tulossa yhä tärkeämpi osa tekoälypalvelinten muistihierarkiaa, kun agenttien pitää säilyttää kontekstia pitkien ja jatkuvien päättelyketjujen aikana.
Yhtiö esitteli FMS 2026 -tapahtumassa uuden MonTitan SSD Reference Design Kit -alustan, joka on suunniteltu erityisesti agenttitekoälyn infrastruktuuriin. Sen keskeinen käyttökohde on KV-välimuistin siirtäminen eli offload nopeammasta ja kalliimmasta muistista SSD.
KV cache eli key-value-välimuisti sisältää kielimallin päättelyn aikana syntyvää kontekstitietoa. Kun agentit toimivat jatkuvasti, käyttävät ulkoisia työkaluja ja suorittavat pitkiä monivaiheisia tehtäviä, välimuistin koko ja siihen kohdistuva liikenne kasvavat nopeasti.
Silicon Motion kuvaakin SSDä tässä käytössä pitkäkestoiseksi muistikerrokseksi. Tavoitteena ei ole korvata DRAM- tai HBM-muistia, vaan täydentää niitä kapasiteetiltaan suuremmalla ja edullisemmalla flash-muistilla.
Agenttikuormat asettavat samalla SSD-ohjaimille uudenlaisia vaatimuksia. Pelkkä suuri huippunopeus ei riitä, vaan useiden samanaikaisten agenttien ja käyttäjien kuormissa tarvitaan ennustettavaa latenssia ja tasaista palvelunlaatua.
Tätä varten Silicon Motion on kehittänyt seuraavan sukupolven PerformaShape-teknologian. Sen Multi-Dimensional Shaping -arkkitehtuuri pyrkii hallitsemaan eri työkuormien resurssinkäyttöä ja estämään rinnakkaisia agentteja häiritsemästä toistensa I/O-suorituskykyä.
PerformaShape on integroitu Silicon Motionin SM8366 PCIe 5.0- ja SM8466 PCIe 6.0 -yritys-SSD-ohjaimiin. MonTitan-referenssialustan avulla SSD-valmistajat voivat rakentaa näiden ympärille agenttitekoälyyn tarkoitettuja tallennusratkaisuja.
Silicon Motionin mukaan agenttitekoälyn jatkuva inferenssi ja kasvavat KV-välimuistit tekevät SSDä vähitellen muutakin kuin mallien ja datan tallennuspaikan. Flashista on tulossa aktiivinen osa tekoälypalvelimen muistihierarkiaa.