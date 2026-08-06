Kiinalaisen Hina Batteryn kaupallinen natriumioniakku yltää valmistuslaadultaan ja useissa suorituskykymittauksissa jo nykyaikaisten litiumioniakkujen tasolle. RWTH Aachenin yliopiston tutkimuksessa analysoitiin 120 sylinterimäistä 10 ampeeritunnin kennoa.
Kennojen väliset erot jäivät pieniksi. Ohmisen sisäisen resistanssin hajonta oli 5,3 prosenttia ja polarisaatioresistanssin 3,7 prosenttia. Tutkijoiden mukaan tulos kertoo teollisen mittakaavan valmistusprosessista, joka on jo riittävän tasalaatuinen käytännön sovelluksiin.
Hinan kenno säilytti yli 10 ampeeritunnin kapasiteetin aina 4 C:n lataus- ja purkuvirtoihin saakka. Tämä tarkoittaa, että nimelliskapasiteettia vastaava sähkömäärä voitiin siirtää noin 15 minuutissa, vaikka testissä ei käytetty latauksen loppuvaiheen vakiojännitevaihetta.
Myös pakkaskestävyys oli hyvä purkusuunnassa. Kun kenno ladattiin ensin huoneenlämmössä, se säilytti –20 asteessa noin 82 prosenttia huoneenlämmössä saatavasta energiasta. Suuremmalla yhden C:n purkuvirralla kenno lämpeni itse, mikä auttoi ylläpitämään suorituskykyä kylmässä.
Heikkoutena on edelleen lataaminen pakkasessa. –20 asteessa kennon sisäinen resistanssi kasvoi yli 200-kertaiseksi 25 asteeseen verrattuna, ja valmistaja rajoittaa latausvirran vain 0,1 C:hen. Käytännössä kylmässä lataaminen edellyttää akun lämmitystä tai muuta lämpötilanhallintaa.
Purettu kenno käytti kielekkeetöntä kennorakennetta, joka pienentää sisäistä resistanssia ja parantaa lämmön jakautumista kennossa. Katodista löytyi uudenlainen natriumia, kuparia, nikkeliä, rautaa ja mangaania sisältävä kerrosoksidi. Kennon energiatiheys on 110 wattituntia kilogrammaa kohti, joten parhaiden litiumioniakkujen tasolle natriumioni ei vielä yllä.