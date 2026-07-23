Samsungin uusi Galaxy Z Fold8 on suunniteltu toimimaan puhelimena, tablettina ja lukulaitteena samassa paketissa. Yhtiö on muuttanut näytön mittasuhteita sen mukaan, miten laitetta käytetään eri tilanteissa. Suomessa ajatus voi saada vastakaikua, sillä joka viides kuluttaja haluaisi älypuhelimensa korvaavan mahdollisimman monta muuta laitetta.
Taitettuna Fold8 ulkonäytön kuvasuhde on 10:16. Se tekee puhelimesta aiempaa enemmän tavallisen älypuhelimen kaltaisen viestien, verkkosivujen ja lyhyiden videoiden käytössä.
Avattuna näyttö muuttuu 4:3-kuvasuhteeseen. Samsung tavoittelee sillä erityisesti videoiden, pelien ja muun visuaalisen sisällön käyttöä. Kun laite käännetään vaakatasoon, sama näyttö soveltuu paremmin artikkeleiden, kirjojen ja pitkien asiakirjojen lukemiseen.
Suomessa tällaiselle laitteelle voi olla aiempaa enemmän kysyntää. Samsungin teettämän kyselyn mukaan 32 prosenttia suomalaisista hoitaa tärkeät asiat mieluummin puhelimella kuin tietokoneella. Alle 35-vuotiaista näin tekee jo 41 prosenttia.
– Älypuhelimella maksetaan nykyisin laskuja, verrataan lomakohteita ja seurataan urheilua, sarjoja ja elokuvia. Lisäksi työn osalta laitteilla luetaan sähköposteja sekä tarkistetaan ja jopa muokataan liitetiedostoja, Samsungin Suomen-maajohtaja Mika Engblom sanoo.
Samalla kuluttajien toiveet puhelimen koosta jakautuvat. Pienen koon nostaa kolmen tärkeimmän ominaisuuden joukkoon 19 prosenttia suomalaisista, mutta suuren koon 21 prosenttia. Fold8 yrittää ratkaista ristiriidan tarjoamalla taskuun mahtuvan laitteen, joka avautuu suureksi näytöksi.
Laite painaa 201 grammaa, joten se on Samsungin tähän asti kevyin Fold-malli. Sisällä on Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy -järjestelmäpiiri ja 4800 milliampeeritunnin akku. Päänäytön kirkkaus yltää 3000 nitiin. Näytön rakenteessa Samsung käyttää uutta Flex Titanium -ratkaisua, jossa titaaniseoskalvon ja titaanilevyn tehtävänä on vahvistaa rakennetta ja vähentää taitoskohdan näkymistä.
Kameroita Fold8 on kaksi 50 megapikselin kennoa, joista toinen toimii pääkamerana ja toinen ultralaajakulmana. My FanCam -toiminto seuraa automaattisesti valittua kohdetta ja rajaa videon sosiaalisen median kuvasuhteeseen.
Samsungilla on Suomessa taittuvissa puhelimissa vahva lähtöasema. Yhtiön mukaan sen markkinaosuus oli viime vuonna noin 78 prosenttia. Koko taittuvien puhelimien markkina kasvoi kuitenkin vain muutaman prosentin.
Kasvua haetaan nyt aiempaa laajemmalta yleisöltä. Fold8 tehtävänä ei ole olla Samsungin tehokkain taittuva puhelin, sillä sen rooli kuuluu Fold8 Ultralle. Sen sijaan tavallinen Fold8 yrittää tehdä taittuvasta rakenteesta käytännöllisen vaihtoehdon käyttäjälle, joka haluaa kantaa mukanaan mahdollisimman vähän laitteita.
Taittuvien puhelimien lippulaiva on nyt merkinnältään Fold8 Ultra. Myös Flip-mallista esiteltiin päivitetty versio. Uutuuksien hinnat ovat:
Flip8
- 1369 € (12+256 Gt)
- 1569 € (12+512 Gt)
Fold8
- 2099 € (12+256 Gt)
- 2299 € (12+512 Gt)
- 2719 € (16 Gt + 1 Tt)
Fold8 Ultra
- 2299 € (12+256 Gt)
- 2529 € (12+512 Gt)
- 2929 € (16 Gt + 1 Tt)