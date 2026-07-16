Samsung tuo lippulaivaluokan siirtonopeudet kuluttajille tarkoitettuun SSD-perusmalliinsa. Uusi Samsung 990 lukee dataa parhaimmillaan 7 250 megatavua sekunnissa eli yltää lähelle PCIe 4.0 x4 -liitännän käytännön suorituskykyrajaa.
M.2 2280 -kokoinen SSD tulee saataville yhden ja kahden teratavun kapasiteeteissa. Kahden teratavun mallin peräkkäinen lukunopeus on enimmillään 7250 megatavua sekunnissa ja teratavun mallin 7150 megatavua sekunnissa. Molempien suurin kirjoitusnopeus on 6450 megatavua sekunnissa.
PCIe 4.0 x4 -liitännän teoreettinen siirtonopeus on hieman alle kahdeksan gigatavua sekunnissa. Protokollan ja muun siirron vaatiman yleiskuorman vuoksi nopeimmat kuluttaja-asemat jäävät käytännössä noin 7–7,5 gigatavuun sekunnissa. Samsungin uusi ei-Pro-malli osuu siten jo hyvin lähelle neljännen sukupolven PCIe-väylän huippua.
Satunnaisessa käytössä kahden teratavun malli yltää 850 000 luku- ja 1,2 miljoonaan kirjoitusoperaatioon sekunnissa. Teratavun version vastaavat tulokset ovat 700 000 ja 1,1 miljoonaa IOPS-operaatiota. Suorituskyky riittää siten myös pelaamiseen, suurten tiedostojen käsittelyyn ja raskaaseen sisällöntuotantoon.
Samsung nostaa uutuuden tärkeäksi eduksi myös energiatehokkuuden. Valmistajan omissa mittauksissa kahden teratavun 990 tarjoaa peräkkäisessä luvussa 1 686 megatavua sekunnissa wattia kohti. Se on 38 prosenttia enemmän kuin 990 Pro -mallin 1221 megatavua sekunnissa wattia kohti.
Vaikka nopeus lähestyy Pro-mallien tasoa, tavallisen 990 asemointi näkyy takuussa ja kirjoituskestävyydessä. Teratavun mallille luvataan 400 teratavun ja kahden teratavun mallille 800 teratavun kokonaiskirjoitusmäärä. Rajoitettu takuu on kolme vuotta tai päättyy kirjoitusrajan täyttyessä.
Asema käyttää Samsungin omaa V-NAND-muistia ja ohjainpiiriä. Liitäntänä on PCIe 4.0 x4 ja protokollana NVMe 2.0. Tietoturvaominaisuuksiin kuuluvat 256-bittinen AES-kokolevysalaus, TCG Opal 2.0 ja IEEE 1667 -standardin mukainen Encrypted Drive -tuki.
Samsung 990 tuli maailmanlaajuisesti saataville 14. heinäkuuta. Teratavun mallin suositushinta on 241,99 euroa ja kahden teratavun version 473,99 euroa. Hinnoittelu on perusmalliksi korkea, vaikka markkinahinnat saattavat asettua selvästi suositushintoja alemmiksi.