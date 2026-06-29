Infineon on aloittanut RASIC CTRX8188F -tutkapiirin tuotannon. Yhtiön mukaan kyseessä on autoteollisuuden ensimmäinen tuotantovalmis 8Tx8Rx-kuvantavan tutkan MMIC-piiri eli lähetin-vastaanotin, jossa on samalla piirillä kahdeksan lähetys- ja kahdeksan vastaanottokanavaa.
Uutuus on suunnattu 4D- ja HD-kuvantaviin tutkiin, joita tarvitaan kehittyneissä ADAS-järjestelmissä. Infineonin mukaan CTRX8188F pystyy havaitsemaan ajoneuvoja ja haavoittuvia tienkäyttäjiä jopa 400 metrin etäisyydeltä. Piiri täyttää yhtiön mukaan myös Kiinan Level 2 -kuljettajaa avustavien järjestelmien GB-sääntelyn RF-vaatimukset sekä Level 2+ -sovellusten tarpeet.
8Tx8Rx on uutisen tekninen ydin. Kun samalla piirillä on enemmän lähetys- ja vastaanottokanavia, tutkalle saadaan enemmän mittausdataa ja parempi kulmaresoluutio. Neljällä piirillä voidaan rakentaa 32 lähetys- ja 32 vastaanottokanavan tutkakokonaisuus, joten samaa perusarkkitehtuuria voidaan käyttää niin edullisemmissa ADAS-tutkissa kuin vaativammissa kuvantavan tutkan ratkaisuissa.
Toinen iso muutos liittyy auton sähköarkkitehtuuriin. CTRX8188F on Infineonin mukaan ensimmäinen MMIC, joka mahdollistaa keskitetyn tutka-arkkitehtuurin. Siinä raakadata siirretään suoraan auton keskitetylle ajotietokoneelle käsiteltäväksi sen sijaan, että suuri osa laskennasta tehtäisiin jokaisen tutka-anturin reunalla. Tällä haetaan alempia järjestelmäkustannuksia ja parempaa suorituskykyä, kun useiden antureiden data voidaan yhdistää keskitetysti.
Piiri on suunniteltu toimimaan myös reunalaskentaa tukevissa ratkaisuissa yhdessä Infineonin AURIX TC45 -ohjainpiirin kanssa. Käytännössä tämä antaa autovalmistajille ja Tier 1 -toimittajille mahdollisuuden valita, rakennetaanko tutkajärjestelmä hajautetun vai keskitetyn laskennan varaan.
CTRX8188F perustuu Infineonin toisen sukupolven CMOS-teknologiaan. Piirissä on konfiguroitava CSI-2-liitäntä, joka helpottaa kytkemistä nykyisiin ja tuleviin SerDes- ja epäsymmetrisiin Ethernet-ratkaisuihin sekä keskitettyihin autosuorittimiin.
Kehitystyötä varten Infineon tarjoaa CARKIT-tutkakehitysalustaa useina kokoonpanoina.