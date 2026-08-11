Sulautettujen järjestelmien kehittäjän työkalupakki voi olla melkoinen kokoelma eri valmistajien ohjelmistoja. MIKROE yrittää ratkaista ongelman toisella tavalla. Sen NECTO Studio -kehitysympäristö tukee nyt yli 10 000 mikro-ohjainta eri valmistajilta.
Yhtiön arvion mukaan maailmalla on tarjolla noin 20 000 erilaista MCU-varianttia. NECTO Studio kattaisi siis jo suunnilleen puolet koko tarjonnasta.
– Tavoitteemme on rakentaa paras monen arkkitehtuurin kehitysympäristö, ja lähestymme sitä joka päivä, sanoo MIKROEn perustaja ja toimitusjohtaja Neb Matic.
Tuettujen valmistajien joukossa ovat muun muassa Microchip, Renesas, Toshiba, STMicroelectronics ja NXP. MIKROE kertoo lisäksi työstävänsä parhaillaan tukea kuuden uuden valmistajan piireille.
Ajatus on yksinkertainen: kehittäjä voi vertailla esimerkiksi eri valmistajien mikro-ohjaimia ilman, että jokaisen vaihtoehdon kohdalla täytyy opetella uusi IDE ja työkaluketju.
NECTO Studioon liittyy myös MIKROEn Planet Debug -palvelu, jonka kautta ohjelmaa voidaan ajaa ja debugata internetin yli oikeilla kehityskorteilla. Näin uuden mikro-ohjaimen kokeileminen ei välttämättä edellytä edes kortin tilaamista omalle työpöydälle.
Ympäristöön kuuluu lisäksi yli 5 000 valmista ohjelmistokirjastoa sekä MIKROEn kouluttama tekoälyavustaja, joka generoi koodia. Yhtiö on tuonut palveluun myös NECTO Chat -tukipalvelun.
MIKROE tunnetaan erityisesti mikroBUS-standardistaan ja Click-lisäkorteistaan. Yhtiön valikoimassa on jo yli 1 900 erilaista Click-korttia.