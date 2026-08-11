Satelliittiyhteys on tulossa osaksi tavallista vähävirtaista IoT-modeemia. Nordic Semiconductorin nRF9151-moduuli tukee sekä LTE-M- ja NB-IoT-mobiiliverkkoja että 3GPP-standardin mukaista NB-NTN-satelliittiyhteyttä, jolloin sama IoT-laite voi vaihtaa verkosta toiseen peiton mukaan.
Nordicin mukaan ratkaisu poistaa tarpeen erilliselle, satelliittiyhteyttä varten suunnitellulle modeemille. nRF9151 sisältää LTE-M/NB-IoT- ja DECT NR+ -modeemin lisäksi NB-NTN-tuen, sovellusprosessorin ja tietoturvatoiminnot samassa kompaktissa moduulissa.
Käytännön askel kohti kaupallisia tuotteita otettiin nyt, kun yhdysvaltalaisen LooUQ nRF9151-pohjainen MTC2-N9151-modeemimoduuli sai Skylo-verkon NTN-sertifioinnin. Skylo tarjoaa 3GPP NB-NTN-standardin mukaista satelliittiyhteyttä yhteistyössä mobiilioperaattoreiden kanssa.
LooUQ moduulia käyttävä laite voi siirtyä automaattisesti maanpäällisestä LTE-verkosta satelliittiyhteyteen silloin, kun mobiiliverkon peitto loppuu. Nordicin mukaan tämä ei edellytä muutoksia IoT-laitteen sovellusohjelmistoon.
MTC2-N9151 on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi integroida lopputuotteeseen. LooUQ mukaan moduuli tarvitsee vain kaksi ulkoista komponenttia. Sama antennielementti tukee sekä maanpäällisen LTE-verkon että 3GPP NB-NTN -satelliittiverkon taajuuksia.
Yksi ensimmäisistä käyttäjistä on yhdysvaltalainen Remsight, joka käyttää moduulia HydroProxy-järjestelmässään. Aurinkoenergialla toimivat anturit valvovat kastelu- ja vesihuoltoinfrastruktuuria Yhdysvaltain länsiosien alueilla, joilla mobiiliverkon peitto on puutteellinen.
Ratkaisun merkitys ulottuu yksittäistä tuotetta pidemmälle. Koska nRF9151 on jo Skylo-sertifioitu ja LooUQ moduuli rakentuu sen päälle, lopputuotteiden valmistajat voivat Nordicin mukaan vähentää omaan NTN-sertifiointiinsa tarvittavaa testausta. Tämä voi nopeuttaa esimerkiksi etävalvonnan, maatalouden, logistiikan ja omaisuuden seurannan satelliittiyhteydellä varustettujen IoT-laitteiden tuomista markkinoille.