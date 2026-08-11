NEC on kehittänyt tekoälytekniikan, joka muodostaa tavallisella älypuhelimella tai muulla yleiskameralla kuvatusta videosta yksityiskohtaisen 3D-mallin jopa minuutissa. Tekniikka perustuu Gaussian Splatting -menetelmään, jonka laskentaa NEC on nopeuttanut omalla tekoälyllään.
Gaussian Splattingissa kolmiulotteinen ympäristö kuvataan suurella joukolla avaruuteen sijoitettuja pisteitä eli gaussisia primitiivejä. Menetelmän etuna on, että sillä voidaan tuottaa fotorealistisia näkymiä suhteellisen kevyesti verrattuna moniin perinteisiin 3D-rekonstruktiomenetelmiin.
NEC ratkaisu analysoi videokuvan visuaalista monimutkaisuutta ja säätää 3D-malliin muodostettavien pisteiden määrää sen mukaan. Paljon yksityiskohtia sisältävillä alueilla pisteitä sijoitetaan tiheämmin, kun taas tasaisilla alueilla niitä tarvitaan vähemmän.
Näin käsiteltävien pisteiden kokonaismäärää voidaan pienentää ilman, että mallin yksityiskohtaisuus NEC mukaan kärsii. Yhtiö kertoo menetelmän lyhentävän 3D-mallin muodostamiseen kuluvan ajan 90 prosentilla tavanomaiseen Gaussian Splatting -menetelmään verrattuna. Nopeimmillaan valmis malli syntyy noin minuutissa.
Toinen keskeinen ominaisuus on videolla näkyvien tilapäisten kohteiden automaattinen poistaminen. Tekoäly voi esimerkiksi tunnistaa kuvausalueella liikkuvat ihmiset ja muut kohteet, jotka eivät kuulu varsinaiseen mallinnettavaan ympäristöön. Järjestelmä päättelee niiden peittämän taustan videon muista kuvista ja täydentää puuttuvat alueet malliin.
NEC tähtää tekniikalla erityisesti sähkö- ja muun infrastruktuurin sekä rakennustyömaiden digitaalisiin kaksosiin. Kohteesta voidaan muodostaa tarkasteltava 3D-malli ilman lidar-skanneria tai muuta kallista erikoislaitteistoa ja ilman, että työmaan tai laitoksen toimintaa tarvitsee keskeyttää kuvaamisen ajaksi.
Valmista mallia voidaan NEC mukaan tarkastella tavallisella tietokoneella tai tabletilla. Käyttökohteita ovat esimerkiksi laitosten etätarkastukset sekä vika- ja poikkeustilanteiden arviointi, joissa asiantuntija voi tarkastella kohdetta haluamastaan suunnasta pelkän ennalta kuvatun videon sijaan.
Teknologia on kehitetty yhteistyössä Keio AI Research Centerin kanssa. NEC aikoo kaupallistaa sen tilikauden 2027 aikana.