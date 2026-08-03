Saksalainen Sysgo on julkaissut ELinOS 8 -käyttöjärjestelmän, joka kertoo automaattisesti, mistä sulautetun laitteen ohjelmisto on rakennettu. Uuden version kärki on jokaisessa käännöksessä syntyvä ohjelmiston tuoteseloste eli SBOM.
ELinOS 8 tuottaa ohjelmistokomponenttiluettelon automaattisesti SPDX 3.0 -yhteensopivassa JSON-muodossa. Luettelo kattaa järjestelmän ohjelmistopaketit, kirjastot, tiedostot ja versiot, joten valmistajan ei tarvitse selvittää niitä jälkikäteen käsityönä.
SBOM helpottaa haavoittuvuuksien etsimistä, avoimen lähdekoodin lisenssien valvontaa ja ohjelmistoriippuvuuksien jäljittämistä. Samalla Sysgo tähtää suoraan EU:n kyberkestävyyssäädöksen eli CRA:n vaatimuksiin, jotka lisäävät valmistajien vastuuta tuotteiden ohjelmistosisällöstä ja tietoturvapäivityksistä.
Tietoturvaa vahvistetaan myös ranskalaisen ANSSI-kyberturvallisuusviraston suosituksiin perustuvalla testipaketilla. Se tarkistaa järjestelmän kovennusasetukset ja raportoi puutteista. Lisäksi ELinOS 8 käyttää GCC-kääntäjän Fortification Level 3 -suojausta ja tukee toistettavia ytimen sekä juuritiedostojärjestelmän käännöksiä.
Käyttöjärjestelmä perustuu Linux 6.12 LTS -ytimeen. Sysgon mukaan alustalle voidaan tarjota jopa kymmenen vuoden ylläpito, mikä on tärkeää esimerkiksi teollisuusautomaation, liikenteen, ilmailun, puolustuksen ja lääkintälaitteiden pitkissä elinkaarissa.
ELinOS 8 tukee samalla kehitysympäristöllä Intelin x86-, Arm- ja RISC-V-arkkitehtuureja. Uusia korttitukipaketteja on lisätty muun muassa NXP:n, Toradexin, TQ-Systemsin ja AMD Xilinxin alustoille. Korttikohtaiset BSP-paketit on myös irrotettu käyttöjärjestelmän varsinaisesta julkaisurytmistä, joten tietoturvapäivityksiä voidaan asentaa rikkomatta laitekohtaisia muutoksia.
Sysgo yrittää erottautua perinteisistä Linuxin rakennusjärjestelmistä graafisella määritystyökalulla ja yli 400 valmiiksi käännetyllä ohjelmistopaketilla. Kehittäjä valitsee tarvittavat ominaisuudet, minkä jälkeen ELinOS muodostaa sekä ytimen että käyttäjätilan sisältävän järjestelmän. Turhat osat jäävät pois, mikä pienentää samalla järjestelmän kokoa ja hyökkäyspinta-alaa.
ELinOS 8 on saatavilla heti. Sysgo kuuluu ranskalaiseen Thales-konserniin ja kehittää ELinOSin lisäksi turvallisuuskriittisiin järjestelmiin tarkoitettua PikeOS-reaaliaikakäyttöjärjestelmää.