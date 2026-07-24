Rohde & Schwarz tuo kolmivaihetehon analyysin suoraan MXO-sarjan oskilloskooppeihin. Uusi ohjelmisto näyttää tehon lisäksi myös sen, mitä jännite- ja virtakäyrissä todella tapahtuu – eikä vian syytä tarvitse enää metsästää kahdella eri mittalaitteella.
R&S MXO-K333 -ohjelmisto on tarkoitettu kolmivaiheisten vaihtosähköjärjestelmien, moottorikäyttöjen ja invertterien kehitykseen sekä vianhakuun. Se lisää MXO-oskilloskooppeihin tehoanalysaattoreista tuttuja mittauksia, mutta pitää samalla alkuperäiset aaltomuodot jatkuvasti näkyvissä.
Ratkaisu on saatavana kaikille neljän ja kahdeksan kanavan R&S MXO 3-, MXO 4-, MXO 5- ja MXO 5C -malleille. Mittauksen aikana voidaan tarkastella samanaikaisesti tehoarvoja, transientteja ja yksittäisiä kytkentätapahtumia.
Ohjattu asetustoiminto auttaa kytkemään jännite- ja virtamittapäät oikeille kanaville ja tarkistaa mittauskytkennän. Ohjelmisto tukee tavallisia kaksi-, kolme- ja nelijohdinjärjestelmiä eli 2V2A-, 3V3A- ja 3VN3A-kokoonpanoja.
Mittaukset lasketaan jakso kerrallaan. Ohjelmisto näyttää muun muassa tehollisarvot, tehokertoimen sekä pätö-, lois- ja kokonaistehon. Kun järjestelmän tulo- ja lähtöpuoli määritellään, sillä voidaan mitata myös kolmivaihejärjestelmän hyötysuhde.
Lisäksi ohjelmisto tarjoaa osoitindiagrammin, harmonisten analyysin ja kokonaissärön eli THD mittaukset. Harmonisia voidaan tarkastella IEC 61000-3-2- ja MIL-STD-1399-standardien mukaisesti.
Oskilloskooppipohjaisen toteutuksen etu näkyy erityisesti tuotekehityksessä. Poikkeava tehoarvo voidaan yhdistää suoraan esimerkiksi transistorin kytkentään, ohjaussignaaliin, transienttiin tai tiedonsiirtoväylän tapahtumaan.
Kolmivaiheanalyysin rinnalla käytettävissä ovat edelleen MXO-sarjan liipaisut, FFT-spektrianalyysi, automaattiset mittaukset, seurantatoiminnot ja protokollien dekoodaus. Näin mittaus voidaan viedä suoraan tehoarvosta vian juurisyyhyn samalla laitteella.
R&S MXO-K333 -ohjelmisto on saatavana nyt.