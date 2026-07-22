OnePlus lopettaa uusien tuotte-Amerikassa. Nykyinen käyttäjäkunta pyritään kuitenkin pitämään konsernin sisällä. OPPO ottaa vastuulleen tuen, houkuttelee suomalaisia Find-sarjan puhelimiin 200 euron alennuksella ja kansainvälisten tietojen mukaan siirtää OnePlus-laitteet vähitellen ColorOS-käyttöjärjestelmään.
OnePlussan päätös tarkoittaa käytännössä itsenäisen puhelinbrändin loppua länsimarkkinoilla. OPPO jatkaa sen sijaan toimintaansa Euroopassa ja kertoo laajentavansa erityisesti premium- ja lippulaivapuhelinten tarjontaansa Pohjoismaissa.
OnePlus-käyttäjien puhelimet eivät muutu käyttökelvottomiksi. Voimassa olevat takuut, huoltopalvelut sekä aiemmin luvatut käyttöjärjestelmä- ja tietoturvapäivitykset jatkuvat laitekohtaisten aikataulujen mukaisesti.
Tiedotteen ulkopuolella muutos ulottuu kuitenkin myös puhelinten ohjelmistoon. The Vergen saamien tietojen mukaan eurooppalaiset OnePlus-laitteet siirretään tulevien kuukausien aikana OxygenOSä OPPOn ColorOS-käyttöjärjestelmään. Käyttäjä voisi palata OxygenOS:ään, mutta menettäisi samalla tulevat päivitykset. ti siirtymä ei ole yhtä suuri kuin brändien nimet antavat ymmärtää. OnePlus on hyödyntänyt jo pitkään OPPOn kanssa yhteisiä tutkimus- ja tuotekehitysresursseja, laitealustoja, ohjelmistoja ja toimitusketjua. Nyt myös asiakasrajapinta ja käyttöjärjestelmä näyttävät siirtyvän saman katon alle.
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa käynnistyy ensi viikolla kampanja, jolla OnePlus-käyttäjiä ohjataan OPPOlle. Jäsenyytensä siirtävä asiakas saa 80 watin Supervooc-virtalähteen.
Lisäksi nykyisille OnePlus-käyttäjille tarjotaan 200 euron alennus kampanjaan kuuluvista OPPO Find -sarjan puhelimista. Markkinointiin suostuville luvataan vielä 30 prosentin alennus valikoiduista älylaitteista. Kampanjan tarkat ehdot julkaistaan myöhemmin.
OPPO puhuu asemansa vahvistamisesta Pohjoismaissa. Käytännössä kyse on hallitusta brändinvaihdosta: OnePlus poistuu, mutta sen käyttäjien, teknologian ja asiakassuhteiden halutaan jäävän konsernin sisälle.