Suomalainen Plugit ostaa Helenin sähköautojen latausliiketoiminnan. Kaupassa yhtiölle siirtyy 199 julkista latausasemaa, 798 latauspistettä ja yli 55 000 käyttäjää. Samalla Plugitista tulee julkisten latauspisteiden määrällä mitattuna pääkaupunkiseudun suurin latausoperaattori.
Kaupan kiinnostavuus ei ole vain siinä, että latausverkosto vaihtaa omistajaa. Se kertoo myös latausmarkkinan kypsymisestä. Sähköautojen määrän kasvaessa lataamisesta on tullut oma infrastruktuuriliiketoimintansa, jossa verkoston kattavuus, käytettävyys, sovellukset, asiakaspalvelu ja kapasiteetin hallinta ratkaisevat yhä enemmän.
Pääkaupunkiseutu on tässä kehityksessä Suomen selvä painopiste. Plugitin mukaan Uudellemaalle on rekisteröity lähes puolet Suomen täyssähköautoista. Value Clinicin yrityskantatyökalun mukaan yli 55 prosenttia Suomen sähköisestä yritysautokannasta on rekisteröity pääkaupunkiseudulle.
Tämä tekee latausverkosta kriittisen osan kaupunkien ja yritysten arjen logistiikkaa. Latauspisteitä tarvitaan paitsi koteihin ja työpaikoille myös julkisiin paikkoihin, joissa autot todella liikkuvat ja seisovat. Käytännössä markkina siirtyy vaiheeseen, jossa pelkkä yksittäisten latauspisteiden rakentaminen ei enää riitä, vaan operaattorilta vaaditaan kykyä hallita laajaa verkkoa ja sen käyttäjävirtoja.
– Tämä yrityskauppa on meille merkittävä strateginen askel. Helenin latausliiketoiminta täydentää verkostoamme erinomaisesti ja vahvistaa asemaamme pääkaupunkiseudulla, jossa latauspalveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti, sanoo Plugitin toimitusjohtaja Johan Mild.
Helenille kauppa merkitsee irtautumista latausoperaattorin roolista. Yhtiön mukaan järjestely tukee sen keskittymistä sähkön vähittäismyyntiin kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Helenin latausasiakkaat siirtyvät kaupan myötä Plugitin asiakkaiksi ja saavat käyttöönsä Plugitin latauspalvelut yhden sovelluksen kautta.
Plugit jatkaa investointeja sekä julkisiin että yksityisiin latausratkaisuihin. Yhtiö palvelee kuluttajien lisäksi yrityksiä ja kehittää latausratkaisuja myös raskaan liikenteen ja kuljetusalan tarpeisiin. Juuri näissä käyttökohteissa latausinfran luotettavuus ja verkoston hallinta nousevat seuraavaksi keskeisiksi kilpailutekijöiksi.