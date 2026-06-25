Tekoälypalvelimissa, GPU-alustoissa ja SmartNIC-verkkokorteissa suorituskyky ei synny enää yhdestä prosessorista. Järjestelmät rakentuvat useista eri piireistä, kuten CPU, GPU, FPGA-piireistä, ASICeista ja ohjainpiireistä. Tämä tekee myös kellotuksesta aiempaa kriittisempää.
SiTime vastaa tähän Chorus 2 -kellogeneraattorilla, joka on tarkoitettu korvaamaan useita erillisiä oskillaattoreita tai kellosignaaleja yhdellä ohjelmoitavalla piirillä. Yhtiön mukaan Chorus 2 voi korvata järjestelmässä 8 tai 12 erillistä kellolähdettä.
SiTimen tuotemarkkinointijohtaja Ivan Hsiaon mukaan hyöty korostuu erityisesti monimutkaisissa palvelinrakenteissa, joissa esimerkiksi prosessorit, FPGA-piirit, BMC-ohjaimet ja muut järjestelmäpiirit tarvitsevat kukin omat kellotaajuutensa. Chorus 2 voi tuottaa samaan järjestelmään esimerkiksi SerDes-liitäntöjen, PCIe-väylien, CPU sekä MCU- ja SoC-piirien tarvitsemia referenssikelloja.
Kyse ei ole vain piirilevyn säästämisestä. Hsiaon mukaan yhdistäminen vähentää komponenttimäärää ja kustannuksia, mutta samalla ohjelmoitavat toiminnot auttavat pitämään signaalin laadun, vaiheistuksen ja koko järjestelmän suorituskyvyn hallinnassa.
Chorus 2 tukee PCI Express Gen7 -kellotusta ja yltää SiTimen mukaan alle 110 femtosekunnin jitteriin eli kellosignaalin värinään 156,25 megahertsin taajuudella. Tämä on olennainen taso erityisesti tekoälykeskuksissa, joissa Ethernet ja PCIe ovat Hsiaon mukaan kaksi keskeistä rajapintaa.
Alle 110 femtosekunnin jitteritaso tukee 100 gigabitin kaistanopeutta SerDes-linjalla. Hsiaon mukaan juuri nämä nopeudet ovat edelleen laajasti käytössä tekoälyekosysteemissä.
Chorus 2 luvataan tarjoavan jopa kaksinkertaisesti paremman suorituskyvyn, kaksinkertaisesti pienemmän jitterin ja jopa 2,5 kertaa pienemmän lähtöjen välisen vinouman verrattuna kilpaileviin ratkaisuihin. Piirissä voidaan käyttää jopa 20ä asiakaskohtaista kertakonfiguraatiota, ja käyttämättömät lähdöt voidaan kytkeä pois päältä tehonkulutuksen ja häiriöiden vähentämiseksi.
SiTimen mukaan Chorus 2 on myös pinniyhteensopiva muiden markkinoilla olevien ratkaisujen kanssa. Hsiaon mukaan piirilevymuutoksia ei tällöin tarvita, mutta piirin konfiguraatio on sovitettava kohdelaitteiston asetuksiin. Käytännössä Chorus 2 voi siis toimia päivityksenä olemassa olevaan suunnitteluun, jos kellopuun vaatimukset ja asetukset määritellään oikein.
Chorus 2 on jo volyymituotannossa. Näytteitä on saatavilla 12-lähtöisestä SiT95272-piiristä, joka toimitetaan 6 × 6 millimetrin 48-nastaisessa QFN-kotelossa, sekä 8-lähtöisestä SiT95278-piiristä, jonka kotelo on 5 × 5 millimetrin 40-nastainen QFN.