Emerson laajentaa NI Nigel-tekoälyn koko LabVIEW+-ohjelmistoperheeseen. Samalla Nigel siirtyy neuvonantajasta tekijäksi. Tekoäly voi tuottaa LabVIEW-koodia ja rakentaa TestStand-testisarjoja luonnollisella kielellä annettujen ohjeiden perusteella.
Kun Nigel esiteltiin vuosi sitten, sitä kuvattiin mittaus- ja testausinsinöörin tekoälyavustajaksi. Se pystyi selittämään LabVIEW-koodia, analysoimaan mittaustuloksia ja ehdottamaan ratkaisuja ongelmiin.
Nyt Emerson kutsuu Nigeliä AI author -työkaluksi. Käytännössä insinööri voi kuvata haluamansa toiminnan tekstikehotteella, minkä jälkeen Nigel tuottaa sitä vastaavaa graafista LabVIEW-koodia tai rakentaa automaattisen testisekvenssin TestStandiin.
Emersonin omien, tyypillisiä suunnittelutehtäviä jäljittelevien vertailujen mukaan uudet ominaisuudet voivat vähentää testijärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavaa aikaa ja työmäärää jopa 50 prosenttia.
Nigel laajenee samalla LabVIEW’sta ja TestStandista koko NI LabVIEW+ Suite -kokonaisuuteen. Tekoälyominaisuuksia tuodaan myös InstrumentStudioon, FlexLoggeriin ja VeriStandiin. InstrumentStudiossa Nigel voi avustaa interaktiivisten mittausten tekemisessä, FlexLoggerissa anturipohjaisessa tiedonkeruussa ja VeriStandissa reaaliaikaisissa hardware-in-the-loop- eli HIL-testeissä. Näin sama tekoälyavustaja voi seurata testausprosessia kehitysvaiheesta järjestelmän validointiin ja käyttöönottoon saakka.
Emerson korostaa, ettei Nigel ole yleiskäyttöinen keskustelubotti. Se toimii NI-ohjelmistojen testityönkulkujen sisällä ja hyödyntää tietoa mittalaitteista, ohjelmistosta, testikoodista, työnkuluista ja kerätystä datasta. Tavoitteena on, että tekoälyn tuottamat ratkaisut ottavat huomioon testattavan järjestelmän ja käytettävän laitteiston todelliset rajoitukset. Tämä erottaa Nigelin yleisistä koodia tuottavista tekoälypalveluista.
Insinööri säilyy kuitenkin vastuussa tuotetun koodin ja testien tarkistamisesta. Emerson painottaa jäljitettävyyttä, tietoturvaa ja hallintaa sekä yhteensopivuutta esimerkiksi EU Cyber Resilience Act -asetuksen vaatimusten kanssa.
– Yhdessä vuodessa Nigel on kehittynyt tekoälyneuvonantajasta tekoälykirjoittajaksi, sanoo Emersonin testaus- ja mittausliiketoiminnan johtaja Ritu Favre.
Nigelin kehitys osoittaa samalla, mihin suuntaan testausohjelmistot ovat menossa. Tekoäly ei enää pelkästään selitä mittaustuloksia tai auta löytämään virheitä, vaan alkaa tuottaa suoraan testijärjestelmän koodia ja työvaiheita.