Siemens EDA vie tekoälyagentit pelkästä suunnittelijan avustamisesta kohti itsenäisesti eteneviä siru- ja piirilevyprojekteja. Fuse EDA AI Agent voi suunnitella ja suorittaa pitkään jatkuvia työnkulkuja sekä tarkistaa ratkaisunsa fysiikkapohjaisilla EDA-moottoreilla ennen tulosten hyväksymistä.
Generatiivisen tekoälyn ongelmana on, ettei sen tuottamiin vastauksiin voi aina luottaa. Tekstissä virheellinen vastaus voi olla lähinnä kiusallinen, mutta sirusuunnittelussa tekoälyn hallusinaatio voi johtaa kuukausien viivästykseen ja erittäin kalliiseen epäonnistuneeseen valmistuskierrokseen.
Siemens yrittää ratkaista ongelman sitomalla tekoälyagentin päätökset deterministisiin simulointi- ja varmennustyökaluihin. Agentti suunnittelee työnkulun, käyttää tarvittavia EDA-työkaluja ja tarkistaa tulokset Siemensin fysiikkapohjaisilla moottoreilla. Ihminen voidaan edelleen tuoda mukaan tarkistuspisteissä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
Kyse on Siemensin Fuse-järjestelmän seuraavasta kehitysvaiheesta. Vuonna 2025 esitelty Fuse EDA AI System rakensi generatiivisen tekoälyn perustan, ja maaliskuussa julkistettu Fuse EDA AI Agent toi mukaan kokonaisten työnkulkujen suunnittelun ja suorittamisen. Nyt DAC-messuilla esiteltävä versio lisää pitkäkestoiset ja itsevarmentavat agentit, jotka vertaavat työnsä tuloksia EDA-moottorien laskemiin tuloksiin.
Nvidia tuo kokonaisuuteen Nemotron-kielimallit, NeMo Gym -ympäristön agenttien kouluttamiseen sekä OpenShell-ajoympäristön, jossa agenttien käyttöoikeuksia, tietoturvaa ja toimintaa voidaan valvoa. GPU-laskenta ja CUDA-X-kirjastot kiihdyttävät sekä tekoälyn päättelyä että varsinaisia EDA-simulointeja.
Fuse-agentti voi ohjata Siemensin työkaluja koko suunnitteluketjussa. Mukana ovat esimerkiksi Catapult-piiritason synteesi, Questa One- ja Veloce-varmennus, Aprisa-fyysinen toteutus, Calibre-signoff-tarkistus, Tessent-testattavuussuunnittelu sekä Xpedition-piirilevysuunnittelu. Agentit voivat tehdä yhteistyötä synteesin, toteutuksen, varmennuksen ja analysoinnin välillä yhden tehtävän sijasta.
Yksi ensimmäisistä konkreettisista käyttökohteista on standardisolujen ja muistipiirien karakterisointi Solido-työkaluilla. Agentti generoi ja tarkistaa Liberty-kirjastotiedostot sekä ohjaa tarvittavia SPICE-simulointeja ja tulosten analysointia. Siemensin mukaan työn läpimenoaika lyhenee yli kymmenkertaisesti ja kielimallien tokenikustannukset pienenevät 5–10-kertaisesti.
Myös piiriasettelun analysointiin tuodaan luonnollisella kielellä ohjattava Solido Layout Analyzer. STMicroelectronics arvioi työkalun voivan tuoda reitityksestä ja komponenttien sijoittelusta syntyvät sähköiset vaikutukset näkyviin aikaisemmin ja lyhentää monimutkaisten piirien virheiden selvittämistä viikoilla.
Siemensin mukaan GPU-kiihdytetyt EDA-moottorit voivat parhaimmillaan tuottaa valmistuksen hyväksyntään soveltuvia signoff-tason tuloksia tunneissa päivien sijasta. Yhtiö ei kuitenkaan ole vielä kertonut uusien ominaisuuksien tarkkaa julkaisuaikataulua, vaan ne tulevat käyttöön Fuse-järjestelmän ja Siemensin muiden EDA-työkalujen tulevissa versioissa.