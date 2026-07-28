– Tietoturvatiimit eivät tarvitse lisää tietoa, vaan parempia tuloksia, sanoo Microsoftin tietoturvajohtaja Hayete Gallot. Yhtiön uusi Project Perception panee tekoälyagentit etsimään hyökkäysreittejä, arvioimaan riskit ja korjaamaan havaitut heikkoudet ennen kuin oikea hyökkääjä ehtii käyttää niitä hyväkseen.
Microsoftin mukaan tekoäly muuttaa kyberhyökkäysten nopeutta, laajuutta ja taloudellisia edellytyksiä. Hyökkääjät voivat tuottaa hyväksikäyttömenetelmiä aiempaa nopeammin ja levittää kampanjoita konevauhdilla, kun puolustajat joutuvat edelleen yhdistelemään tietoja useista erillisistä järjestelmistä.
Hayete Gallot sanoo suoraan, että tekoäly muuttaa kaiken. – Vielä 9 kuukautta sitten hyökkääjät käyttivät AI-avusteisia järjestelmiä. Nyt he ovat siirtymässä AI:n toteuttamiin operaatioihin. Esimerkiksi kiinalainen hakkeriryhmä hyökkäsi 30 organisaatioon eri puolilla maailmaa ja 90 prosenttia toiminnasta oli tekoälyn käsialaa.
Skaalasta saa jonkinlaisen kuvan, kun ymmärtää että agentit saivat 15 tuhatta pyyntöä sekunnissa. Ihmisten osana oli vain agenttien ohjaaminen.
Project Perception on Microsoftin vastaus tähän epätasapainoon. Se kokoaa tietoturvasignaalit, organisaation toimintaympäristöä kuvaavan kontekstin, tekoälymallit ja erikoistuneet agentit yhdeksi jatkuvasti toimivaksi puolustusjärjestelmäksi.
Järjestelmässä punaiset agentit etsivät mahdollisia hyökkäysreittejä ja haavoittuvuuksia. Siniset agentit tutkivat löydökset, yhdistävät ne organisaation tietoturvakontekstiin ja arvioivat, mitkä niistä muodostavat todellisen riskin. Vihreät agentit puolestaan tekevät korjaavia toimia ja vahvistavat suojausta.
Microsoft kuvaa kokonaisuutta suljetuksi silmukaksi, jossa haavoittuvuuksien etsiminen, riskien arviointi ja korjaaminen jatkuvat automaattisesti. Ihmisten on silti tarkoitus säilyttää päätösvalta järjestelmän toiminnasta.
Perception ei nojaa yhteen kielimalliin, vaan valitsee tehtävään sopivan mallin laadun, luotettavuuden, vasteajan ja kustannusten perusteella. Microsoft kutsuu tätä uuden sukupolven kyberturvapinoksi, jossa signaalit, konteksti, mallit, agenttien orkestrointi ja käytännön suojaustoimet muodostavat yhden kokonaisuuden.
Ensimmäinen Microsoftin omaan malliin perustuva sovellus liittyy ohjelmistojen haavoittuvuuksien analysointiin. Uusi MAI-Cyber-1-Flash toimii osana MDASH-agenttijärjestelmää. Microsoftin mukaan kokoonpano saavutti CyberGym-testissä 96 prosentin tuloksen, mikä oli 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin Mythos-mallilla. Samalla kustannukset jäivät lähes puolet nykyistä MDASH-kokoonpanoa pienemmiksi.
Project Perception tulee julkiseen esiversioon 3. elokuuta. Microsoft aikoo myöhemmin hyödyntää MAI-Cyber-1-Flash-mallia myös muissa tietoturvatehtävissä kuin ohjelmistojen haavoittuvuuksien analysoinnissa.