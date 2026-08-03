Työntekijöiden tekoälyn käyttö on synnyttänyt yritysverkkoihin uudenlaisen tietoturvahaasteen. Verkossa liikkuu yhä enemmän AI-prompteja, autonomisten agenttien kutsuja ja MCP-yhteyksiä, jotka voivat sisältää lähdekoodia, liiketoimintatietoa tai muuta arkaluonteista aineistoa. Perinteiset palomuurit eivät ole osanneet tunnistaa tällaista liikennettä.
Check Point pyrkii paikkaamaan tätä aukkoa uudella AI Network Firewall -ratkaisullaan, joka sisältyy yhtiön R82.20-palomuuriohjelmistoon. Ratkaisu tuo tekoälyliikenteen tunnistuksen ja valvonnan osaksi yritysten nykyisiä fyysisiä ja virtuaalisia palomuureja ilman erillistä infrastruktuuria.
Yhtiön mukaan ongelma on nopeasti kasvamassa. Check Point Researchin AI Security Report 2026 -raportin mukaan 87–93 prosenttia organisaatioista kohtaa vähintään yhden korkean riskin generatiiviseen tekoälyyn liittyvän tietoturvatapahtuman kuukaudessa. Samalla arkaluonteista yritys- tai henkilötietoa sisältävien AI-promptien määrä on kaksinkertaistunut vuodessa. Nykyisin noin yksi 25:stä promptista sisältää luottamuksellista tietoa.
Uusi palomuuri tunnistaa organisaatiossa käytettävät AI-palvelut, myös niin sanotun varjotekoälyn, jossa työntekijät käyttävät tekoälytyökaluja ilman IT-osaston hyväksyntää. Lisäksi se voi estää luottamuksellisen tiedon lähettämisen suurille kielimalleille analysoimalla promptien sisältöä ennen niiden välittämistä palveluun.
Ratkaisu tunnistaa myös AI-agenttien käyttämän Model Context Protocolin (MCP) liikenteen ja mahdollistaa MCP-palvelimien sekä niiden työkalujen käytön hallinnan. Check Pointin tutkimuksen mukaan noin 40 prosentista analysoiduista 10 000 MCP-palvelimesta löytyi tietoturvahaavoittuvuuksia.
Palomuuri pyrkii myös torjumaan niin sanottuja prompt injection -hyökkäyksiä, joissa kielimallia pyritään huijaamaan haitallisilla syötteillä. Check Point Research kertoo löytäneensä julkisilta verkkosivuilta yli 15 000 epäsuoraa prompt injection -yritystä, joista noin 70 prosenttia oli piilotettu sivujen käyttäjälle näkymättömiin osiin.
Check Pointin mukaan tekoälyliikenteen suojaaminen suoraan yritysten nykyisiin palomuureihin on käytännöllisempi ratkaisu kuin erillisten AI-tietoturvatuotteiden käyttöönotto. Tavoitteena on antaa tietoturvatiimeille näkyvyys siihen, mitä AI-palveluja organisaatiossa käytetään, millaista tietoa niille lähetetään ja milloin liikenne pitäisi estää.