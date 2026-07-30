Aluksen paikannuslähettimen sammuttaminen ei enää riitä peittämään sen liikkeitä. Iceyen tutkasatelliitit havaitsevat merellä liikkuvat alukset pilvien, sateen ja pimeyden läpi, minkä jälkeen tekoäly tunnistaa kuvasta epäilyttävät kohteet, yhtiö kertoo blogissaan.
Kaupalliset alukset ilmoittavat tavallisesti sijaintinsa AIS-järjestelmän välityksellä. Järjestelmä kehitettiin kuitenkin törmäysten välttämiseen, ei turvallisuusvalvontaan, joten lähetys voidaan sammuttaa tai sijaintitietoa manipuloida.
Tällaisia AIS-signaalinsa peittäviä aluksia kutsutaan varjoaluksiksi. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi sotilaallisen toiminnan, salakuljetuksen, laittoman kalastuksen tai merellä tapahtuvien öljynsiirtojen salaamiseen.
Iceyen SAR-tutkasatelliitit näkevät alukset myös silloin, kun AIS-lähetin on pois päältä. Epäilyttävä alus voidaan löytää vertaamalla satelliittikuvassa näkyviä kohteita alueelta vastaanotettuihin AIS-signaaleihin. Jos tutkakuvassa näkyvälle alukselle ei löydy vastaavaa lähetystä, kohde voidaan merkitä tarkempaa seurantaa varten.
Menetelmä sopii erityisen hyvin Pohjois-Euroopan merialueille, joilla pilvisyys, lumisateet ja pitkä kaamos vaikeuttavat optisten satelliittien käyttöä. SAR-tutka muodostaa kuvan omien tutkapulssiensa avulla eikä tarvitse päivänvaloa tai pilvetöntä säätä.
Iceyen Detect & Classify -ohjelmisto analysoi tutkakuvia tekoälyn avulla. Yhtiön mukaan järjestelmä pystyy tunnistamaan kuvasta alukset, arvioimaan niiden koon ja tyypin sekä vertaamaan niitä tunnettuihin alusprofiileihin. Näin kohteiden tunnistamiseen ei välttämättä tarvita erillistä optista satelliittikuvaa.
Viranomaiset voivat myös varata Iceyen satelliittien ylilentoja tietylle alueelle. Kuvauskohdetta ja kuvaustapaa voidaan muuttaa vielä 40 minuuttia ennen ylilentoa, ja valmis tieto voidaan toimittaa alle tunnissa. Iceyen mukaan sen laaja SAR-satelliittiverkosto mahdollistaa myös liikkuvien alusten seuraamisen peräkkäisten ylilentojen avulla.