Paikallinen tekoälylaskenta voi tyhjentää pienen laitteen akun jo ennen lounasta. Ambient Scientificin mukaan ongelmaa ei ratkaista vain tehokkaammilla prosessoreilla, vaan siirtämällä laskenta mahdollisimman lähelle muistia.
Ambient Scientificin tuotepäällikkö Saharsh Singhania esitteli yhtiön ratkaisua TKO:n järjestämässä virtuaalisessa Ingenious Machines -seminaarissa. Singhanian mukaan mukaan perinteisissä järjestelmissä suuri osa energiasta kuluu varsinaisen laskennan sijasta datan siirtämiseen muistin ja suorittimen välillä.
Ambientin GPX10 Pro -järjestelmäpiirissä matriisilaskenta ja aktivointifunktiot suoritetaan analogisissa tekoäly-ytimissä muistin yhteydessä. Yhtiö lupaa arkkitehtuurin kasvattavan tekoälysuorituskyvyn jopa 25-kertaiseksi ja pienentävän tehonkulutuksen sadasosaan perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.
GPX10 Pron tekoälysuorituskyky yltää parhaimmillaan 512 GOPSiin. Ambientin mukaan piirin aktiivinen tehonkulutus voi olla vain 80 mikrowattia. Samalla koko laskentapino säilyy ohjelmoitavana, joten piiriä voidaan käyttää erilaisten tekoälymallien ja anturisovellusten toteuttamiseen.
Tällainen suorituskyky mahdollistaa esimerkiksi poikkeamien välittömän havaitsemisen lääketieteellisissä laitteissa, koneiden reaaliaikaisen vikavalvonnan sekä IoT-laitteet, jotka tulkitsevat tapahtumia paikallisesti ilman jatkuvaa pilviyhteyttä. Myös robottien ja ajoneuvojen anturijärjestelmät voivat käsitellä entistä enemmän tietoa suoraan laitteessa.
GPX10 Pro on Ambientin mukaan vasta ensimmäinen askel. Yhtiön suunnitelmissa ovat konenäkösovelluksiin tarkoitettu GPX64, pieniin palvelimiin suunnattu GPX256 sekä robottiautoihin tähtäävä GPX2000.