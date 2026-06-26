Sähköauton virranmittauksessa Hall-anturi ei ole katoamassa mihinkään. Sen sijaan ongelmaksi on nousemassa se, miten anturin mittaustieto viedään mikro-ohjaimelle sähköisesti vaikeassa ympäristössä. Melexiksen uusi MLX91229 tuo tähän ratkaisuksi digitaalisen sigma-delta-lähdön.
Perinteisessä Hall-anturissa virran synnyttämä magneettikenttä muunnetaan analogiseksi jännitesignaaliksi. Se toimii hyvin niin kauan kuin signaalitie anturilta ohjaimelle pysyy riittävän puhtaana. Sähköauton vetoinvertterissä ympäristö on kuitenkin kaikkea muuta kuin puhdas. Suuret virrat, nopeat kytkennät sekä SiC- ja GaN-tehoasteiden kaltaiset ratkaisut kasvattavat sähkömagneettisten häiriöiden riskiä.
Häiriö ei muuta Hall-ilmiötä eikä synny varsinaisesti anturin sisällä. Ongelma on analogisen mittaussignaalin matkassa anturilta mikro-ohjaimelle. Jos pieniin jännitevaihteluihin perustuvaan signaaliin kytkeytyy häiriötä piirilevyn vedoista, johdotuksesta tai ympäröivästä tehoelektroniikasta, häiriö voi näkyä suoraan mittausvirheenä.
MLX91229 muuttaa tämän signaalitien luonteen. Anturi mittaa virtaa edelleen Hall-periaatteella, mutta mittaustieto ei lähde piiriltä analogisena jännitetasona. Sen sijaan se koodataan sigma-delta-bittivirraksi, jossa tieto kulkee digitaalisten pulssien tiheytenä.
Digitaalinen bittivirta kestää häiriöitä eri tavalla kuin analoginen jännitetaso. Vastaanottava mikro-ohjain purkaa bittivirran takaisin virta-arvoksi, ja järjestelmäsuunnittelija voi valita demoduloinnissa painotetaanko kaistanleveyttä, kohinaa vai vasteaikaa.
Melexiksen mukaan MLX91229 on tarkoitettu erityisesti sähköautojen vetoinverttereihin ja muihin suuritehoisiin ajoneuvosovelluksiin. Anturi kattaa 200–2000 ampeerin virranmittauksen ja sopii samaan tilaan piirikortilla kuin yhtiön nykyiset analogiset Hall-ratkaisut. Näin digitaalista virranmittausta voidaan arvioida ilman suuria muutoksia piirilevyn perusrakenteeseen.