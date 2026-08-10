Autojen näyttöjen ja kameroiden testaus voidaan tehdä jatkossa suoraan nopeiden SerDes-liitäntöjen kautta ilman erillistä kameraa tai visuaalista tarkastusta. Emerson on esitellyt NI-teknologiaan perustuvan modulaarisen testialustan, joka on suunnattu erityisesti autojen näyttö- ja kamerajärjestelmien validointiin.
Ratkaisun perustana toimii NI PXIe-1480 FlexRIO -moduuli, jossa on tehokas FPGA-piiri ja vaihdettavat liitäntämoduulit eri serializer/deserializer- eli SerDes-standardeille. Ensimmäiset saataville tulevat liitännät tukevat FPD-Link IV -väylää, jota käytetään muun muassa ADAS-kameroissa ja auton sisäisissä näyttöjärjestelmissä.
Perinteisessä näyttötestauksessa kuvan laatua voidaan arvioida kameralla tai visuaalisesti. Emersonin ratkaisussa testijärjestelmä liitetään sen sijaan suoraan ECU ja näytön SerDes-tuloihin ja -lähtöihin.
Suora sähköinen liitäntä mahdollistaa automatisoidun ja deterministisen testauksen. Samalla testien toistettavuus paranee eikä tuloksiin synny kameran, valaistuksen tai muun optisen mittausketjun aiheuttamaa vaihtelua.
Tarve tällaiselle testaukselle kasvaa, kun auton elektroniikka siirtyy kohti keskitettyjä ECU-arkkitehtuureja. Yhden ohjausyksikön kautta voidaan tällöin käsitellä useita nopeita kamera- ja näyttöliitäntöjä, joiden toiminta on pystyttävä validoimaan sekä kehityksessä että tuotantotestauksessa.
Modulaarisen rakenteen ideana on, ettei koko testijärjestelmää tarvitse uusia SerDes-standardien muuttuessa. PXIe-1480 toimii alustana, johon voidaan asentaa eri protokollille tarkoitettuja liitäntämoduuleja. Emerson kertoo laajentavansa järjestelmää myöhemmin tänä vuonna uusilla kamera- ja näyttöprotokollilla.
Ratkaisu on tarkoitettu autonvalmistajien ja järjestelmätoimittajien validointi- ja tuotantotestaukseen esimerkiksi infotainment-, ADAS- ja autonomisen ajamisen järjestelmissä.