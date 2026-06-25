Suomalainen Qt Group laajentaa asemaansa sulautettujen käyttöliittymien markkinassa. Yhtiö aloittaa yhteistyön puolijohdevalmistaja GigaDevicen kanssa, jotta Qt for MCUs -kehitysympäristö saadaan optimoitua GigaDevicen GD32H7-mikro-ohjainalustalle.
Yhteistyön taustalla on sulautettujen laitteiden muuttuva käyttöliittymävaatimus. Teollisuuslaitteissa, energiavarastoissa, älykodin tuotteissa ja kuluttajaelektroniikassa tarvitaan yhä useammin näyttäviä ja nopeasti reagoivia graafisia käyttöliittymiä. Samalla laitteita halutaan toteuttaa edelleen mikro-ohjaimilla ilman raskaampaa sovellusprosessorin ja käyttöjärjestelmän yhdistelmää.
GigaDevicen GD32H7-sarja on yhtiön suorituskykyisiin mikro-ohjaimiin kuuluva tuoteperhe, jossa painotetaan laskentatehoa, grafiikkatukea ja teollisuustason luotettavuutta. Qt for MCUs puolestaan on Qt kehitysympäristö graafisten käyttöliittymien rakentamiseen resurssirajoitteisiin sulautettuihin laitteisiin.
Yhtiöiden mukaan yhteistyössä optimoidaan ja validoidaan Qt for MCUs GD32H7-alustalle. Lisäksi tarkoituksena on kehittää referenssiratkaisuja, ohjelmistokehyksiä ja parhaita käytäntöjä eri sovellusalueille. Tavoitteena on lyhentää kehitysaikaa ja helpottaa graafisten käyttöliittymien tuomista uusiin mikro-ohjainpohjaisiin tuotteisiin.
Qt mukaan sulautettujen HMI-tuotteiden kehittäjillä on usein sama pullonkaula: ennen varsinaisen käyttöliittymätyön aloittamista grafiikkapino täytyy saada toimimaan uudella laitteistoalustalla. Qt for MCUs -tuotehallinnasta vastaavan Michele Rossin mukaan GigaDevicen kanssa tehtävä työ pyrkii poistamaan juuri tätä vaihetta GD32H7-alustalla.
GigaDevicen MCU-liiketoimintaa johtava Vincent Li sanoo, että kattavan MCU-ekosysteemin rakentaminen on ollut yhtiölle keskeinen strateginen tavoite. Hänen mukaansa Qt sulautettujen käyttöliittymien osaaminen yhdistyy nyt GD32H7-sarjan laitteisto-ominaisuuksiin, jolloin kehitystiimit saavat yhtenäisemmän alustan erottuvien käyttökokemusten rakentamiseen.
Kumppanuus on Qt:lle kiinnostava avaus, koska sulautettujen käyttöliittymien markkina ei rajoitu enää autoihin tai teollisuuspaneeleihin. Kun pienemmätkin laitteet saavat kosketusnäyttöjä, animaatioita ja aiempaa visuaalisempia käyttöliittymiä, myös mikro-ohjaimilta ja niiden ohjelmistotyökaluilta vaaditaan enemmän.