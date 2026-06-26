Generatiivinen tekoäly on nousemassa nopeasti älypuhelimien perusominaisuudeksi. Counterpoint Researchin tuoreen ennusteen mukaan GenAI-kykyisten älypuhelimien osuus maailman toimituksista kasvaa tänä vuonna 45 prosenttiin. Vuonna 2025 osuus oli 36 prosenttia, ja vuonna 2027 sen arvioidaan nousevan jo 52 prosenttiin.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekoälyominaisuudet ovat jo vakiintuneet yli 400 dollarin tukkuhintaisiin älypuhelimiin. Apple ja Samsung johtavat segmenttiä vahvojen premium-mallistojensa ansiosta. iPhone 17 -sarjan myötä GenAI-ominaisuudet ovat Counterpointin mukaan käytännössä lähes koko Applen älypuhelinvalikoimassa. Samsung puolestaan on edennyt nopeasti agenttimaisten AI-toimintojen tuomisessa Galaxy-lippulaivoihin.
Tekoälypuhelimien kasvu ei kuitenkaan vielä tarkoita, että kuluttajat käyttäisivät ominaisuuksia aktiivisesti. Counterpointin tutkimusjohtaja Tarun Pathakin mukaan markkinoilla on selvä ero GenAI-kykyisten laitteiden ja sellaisten laitteiden välillä, joissa käyttäjät todella hyödyntävät AI-toimintoja arjessaan. Valmistajien haasteena on löytää käyttötapauksia, jotka tuottavat jatkuvaa ja selvästi koettavaa hyötyä.
Tällä hetkellä näkyvimpiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi generatiivinen kuvankäsittely, reaaliaikainen käännös ja puheavustajien uudet versiot. Samsung ja Google ovat olleet näissä eturintamassa, kun taas Apple rakentaa uudelleen Siriä. Pathakin mukaan Applen uusi Siri voi onnistuessaan tukea uutta iPhone-päivityssykliä, koska se yhdistyy tiiviisti Applen ekosysteemiin ja yhtiön yksityisyyslinjaan.
Älypuhelimien AI-kerros näyttää samalla keskittyvän yhä vahvemmin Googlen Gemini-mallien ympärille. Counterpointin mukaan Gemini tukee Applen uudistettua Siriä, toimii Samsungin Galaxy AI perustana ja pyörittää myös useiden kiinalaisvalmistajien kansainvälisiä AI-puhelimia. Kiinassa valmistajat käyttävät edelleen omia mallejaan, ja Applella sekä Samsungilla on myös omia laitteessa ajettavia AI-ratkaisuja.
Seuraava kilpailu ei ratkeakaan pelkän AI-mallin perusteella. Counterpointin mukaan valmistajien erot syntyvät siitä, miten tekoäly orkestroidaan osaksi käyttöjärjestelmää, mitä tietoja se saa käyttää ja miten se toimii osana valmistajan omaa ekosysteemiä.
Samaan aikaan markkinoita muokkaa muistipiirien kallistuminen. Counterpoint arvioi, että globaali älypuhelinmarkkina supistuu tänä vuonna 13,9 prosenttia 1,08 miljardiin laitteeseen, mikä olisi kaikkien aikojen alin taso. Erityisesti halpapuhelimet kärsivät, koska GenAI vaatii lisää DRAM-muistia mallien ajamiseen ja muistipiirien hinnannousu nostaa komponenttikustannuksia.
Tämän vuoksi GenAI pysyy vielä pääosin yli 400 dollarin tukkusegmentissä. Premium-puhelimet pystyvät paremmin nielemään muistien kallistumisen, kun taas edullisissa malleissa valmistajat joutuvat karsimaan muistia, kameroita ja mallivaihtoehtoja.