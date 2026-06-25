Autojen kuljettajaa avustavat järjestelmät eivät voi enää jäädä vain kalliimpien mallien varusteiksi. NXP:n uusi SAF8444-tutkajärjestelmäpiiri pyrkii tuomaan L2- ja L2+-tason ADAS-toimintoja myös edullisempiin automalleihin siirtämällä osan laskennasta suoraan tutka-anturiin.
NXP Semiconductorsin mukaan SAF8444 on yhden piirin tutka-SoC, joka perustuu yhtiön 28 nanometrin RFCMOS-tekniikkaan. Piiri toimii 76–81 gigahertsin autotutka-alueella ja tukee lyhyen, keskipitkän ja pitkän kantaman tutkasovelluksia. Sitä on tarkoitus käyttää esimerkiksi mukautuvassa vakionopeudensäätimessä, automaattisessa hätäjarrutuksessa, kuolleen kulman valvonnassa ja pysäköintiavustuksessa.
Uutuuden varsinainen merkitys ei ole pelkkä tutkasensori, vaan se, että laskentaa viedään itse anturille. SAF8444 yhdistää Arm Cortex-A53 -sovellusprosessorin, Cortex-M7-reaaliaikaytimen sekä NXP:n oman SPT-tutkakiihdyttimen ja DSP-tuen. Näin tutka ei tuota vain raakadataa keskitetylle ADAS-tietokoneelle, vaan pystyy tekemään havaintotason käsittelyä jo anturissa.
Tämä voi pienentää järjestelmän kokonaiskustannuksia ja vähentää keskitetyn ADAS-laskennan tarvetta. Samalla se helpottaa lämpösuunnittelua ja ajoneuvoon integrointia. Yhtiö pitää ratkaisua erityisen kiinnostavana sähköautoihin, joissa energiankulutus, tilankäyttö ja järjestelmäkustannukset ovat kriittisiä tekijöitä.
Taustalla ovat myös kiristyvät turvallisuusvaatimukset. NXP viittaa Euro NCAP 2030 -vaatimuksiin, joissa painottuvat todelliset liikennetilanteet, kuten jalankulkijoiden havaitseminen heikossa valaistuksessa ja järjestelmien luotettava toiminta kaikissa sääolosuhteissa. Tällaiset vaatimukset lisäävät painetta tuoda kehittyneempiä ADAS-toimintoja laajemmin eri hintaluokkien autoihin.
Piirissä on myös kaksisäikeinen tutkakiihdytin, joka tukee tutkahäiriöiden vaimennusta ja laskennallisesti raskaampia anti-jamming-algoritmeja. Tämä on tärkeää, koska autojen tutkien määrä kasvaa ja liikenneympäristöön tulee yhä enemmän samanaikaisesti toimivia radiolähteitä.
SAF8444 on tällä hetkellä esituotannossa, ja kehitystuki on saatavilla ensimmäisille asiakkaille. Yhtiön mukaan ratkaisuun kuuluu myös ohjelmistoja, turvakehyksiä, tietoturvakomponentteja ja kehitystyökaluja, joilla autonvalmistajien ja näiden järjestelmätoimittajien kehitystyötä pyritään nopeuttamaan.