Nopeissa sulautetuissa järjestelmissä ongelma ei ole aina laskennan määrä, vaan se, miten data saadaan liikkumaan riittävän nopeasti. AMD uusissa Versal Premium Gen 2 MoP -piireissä LPDDR5X-muisti tuodaan samaan pakettiin järjestelmäpiirin kanssa. Se vähentää piirilevyn muistireititystä ja helpottaa kompaktien, suuren kaistanleveyden järjestelmien suunnittelua.
Versal Premium Gen 2 Memory on Package -piireissä voi olla enimmillään 32 gigatavua LPDDR5X-muistia. AMD mukaan ratkaisu tarjoaa jopa 288 gigatavua sekunnissa kaistanleveyttä ja voi pienentää piirilevypinta-alaa jopa 60 prosenttia verrattuna erilliseen muistiratkaisuun.
Teknisesti kyse ei ole muistista itse laskentasirulla, vaan muistista samassa komponenttipaketissa. Ero on suunnittelijan kannalta olennainen: nopeaa LPDDR5X-muistia ei tarvitse reitittää erillisinä muistipiireinä piirilevylle. Tämä vähentää signaalieheyteen, simulointiin, validointiin ja kortin uudelleensuunnitteluun liittyvää työtä.
AMD kohdistaa ratkaisun sovelluksiin, joissa tila, tehonkulutus ja luotettavuus ovat tiukasti rajattuja. Tällaisia ovat esimerkiksi testaus- ja mittauslaitteet, ammattimainen videonkäsittely, tietoliikennelaitteet sekä VPX-järjestelmät puolustus- ja ilmailusovelluksissa. Erityisesti 3U VPX kaltaisissa pienissä korttiformaateissa ulkoisen muistin vaatima tila ja reititys voivat muodostua käytännön ongelmaksi.
Uudet piirit tukevat myös CXL 3.1ä ja 64 gigabitin sekuntinopeuden PCIe 6.0 -liitäntöjä. Niiden kautta Versal-piirejä voidaan käyttää yhdessä esimerkiksi AMD EPYC -suorittimien kanssa dataintensiivisten sovellusten kiihdyttämiseen. LPDDR5X-muistin nopeus yltää AMD mukaan 9000 megabittiin sekunnissa.
AMD korostaa ratkaisussa myös pitkää elinkaarta. Versal Premium Gen 2 MoP -piirit on suunniteltu teollisuusluokan käyttöön -40 ja +110 celsiusasteen välillä, ja yhtiö lupaa yli 15 vuoden elinkaarituen. Tämä erottaa ratkaisun erityisesti HBM-muistiin perustuvista toteutuksista, joiden saatavuus ja päivityssyklit määräytyvät pitkälti datakeskusmarkkinan ehdoilla.
Turvapuolella piirit tukevat PCIe 6.0 IDE-suojausta eli linkkitason datan salausta siirron aikana. Lisäksi mukana on DDR-muistin salaus sekä 400 gigabitin High-Speed Crypto -moottoreita suuren kaistanleveyden salattuun prosessointiin.
Versal Premium Gen 2 MoP -piirien näytetoimitusten on määrä alkaa vuoden 2026 lopulla. Tuotantotoimituksia AMD odottaa vuoden 2027 jälkipuoliskolla.