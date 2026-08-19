Toshiba on aloittanut uuden TXZ+ M4L -mikro-ohjainsarjansa massatuotannon. Cortex-M4-piireissä moottorin vektorisäädön raskaimpia tehtäviä hoidetaan erillisillä laitteistokiihdyttimillä, mikä vapauttaa prosessoritehoa muulle sovellukselle.
Uudet M4L-piirit on suunniteltu erityisesti yhden moottorin ohjaukseen esimerkiksi teollisuuslaitteissa, tehdasautomaatiossa ja kodinkoneissa. Mikro-ohjaimen Arm Cortex-M4 -ydin toimii enintään 80 megahertsin kellotaajuudella ja sisältää liukulukuyksikön.
Varsinainen erikoisuus löytyy ytimen ympäriltä. Toshiba on integroinut piireihin A-VE2-, A-PMD2- ja A-ENC2-lohkot, jotka kiihdyttävät moottorinohjauksessa tarvittavia toimintoja. Niiden avulla voidaan toteuttaa reaaliaikainen kenttäsuuntautunut vektorisäätö eli FOC (Field-Oriented Control) kuormittamatta Cortex-M4-ydintä kaikilla laskutoimituksilla.
Näin prosessorille jää enemmän kapasiteettia varsinaisen sovellusohjelmiston suorittamiseen. Integraatio vähentää samalla ulkoisten komponenttien tarvetta ja mahdollistaa pienemmän piirilevyn.
M4L-sarjaan on integroitu myös tietoturva- ja toiminnallisen turvallisuuden ominaisuuksia. Piirit tukevat muun muassa muistialueiden suojausta ja kriittisen ohjelmakoodin suojaamista, joiden avulla järjestelmälle voidaan muodostaa laitteistopohjainen Root of Trust -luottamusankkuri.
Diagnostiikkatoiminnoilla voidaan puolestaan valvoa flash- ja RAM-muistia, AD-muuntimia sekä kellojärjestelmää. Toshiba tarjoaa lisäksi UL 60730 Class B -sertifioidun ohjelmiston kodinkoneiden turvallisuustoimintojen toteuttamiseen.
256 kilotavun flash-muistilla varustetuissa versioissa ohjelmamuisti on jaettu kahteen pankkiin. Toinen pankki voidaan ohjelmoida uudelleen samalla, kun ohjelmisto jatkaa toimintaansa toisesta. Ratkaisu mahdollistaa firmwarepäivitykset ilman järjestelmän toiminnan keskeyttämistä ja helpottaa FOTA-päivitysten toteuttamista.
M4L-piirit toimivat 2,7–5,5 voltin käyttöjännitteellä, joten samaa mikro-ohjainta voidaan käyttää sekä 3 että 5 voltin järjestelmissä. Piirejä toimitetaan 44–64-nastaisissa LQFP- ja VQFN-koteloissa.