Paras IT-tiketti on se, jota ei koskaan syntynyt

– Paras tiketti on se, jota ei koskaan syntynyt, kiteyttää Matrix42 toimitusjohtaja Niilo Fredrikson. Hänen mukaansa agenttinen tekoäly muuttaa IT-palvelunhallinnan reaktiivisesta tukipalvelusta ennakoivaksi järjestelmäksi, joka pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia jo ennen kuin käyttäjän tarvitsee tehdä niistä tukipyyntöä.

Matrix42 julkisti Frankfurtissa järjestetyssä Digitalize and Automate 2026 -tapahtumassaan uuden sukupolven Neo-tekoälyominaisuudet. Ne tuodaan suoraan osaksi yhtiön palvelunhallinnan, IT-laitehallinnan ja päätelaitehallinnan ratkaisuja.

Fredrikson jakaa tekoälyn kehityksen IT-palvelunhallinnassa kolmeen vaiheeseen: avustettuun, agenttiseen ja autonomiseen. Tällä hetkellä suurin osa markkinoilla olevista ratkaisuista on ensimmäisessä eli avustetussa vaiheessa.

Avustetussa mallissa tekoäly auttaa ihmistä tekemään olemassa olevia tehtäviä nopeammin ja paremmin. Se voi esimerkiksi etsiä tietoa, ehdottaa ratkaisuja, tiivistää tukipyyntöjä tai auttaa niiden käsittelyssä, mutta ihminen säilyy prosessin varsinaisena toimijana.

Seuraava askel on agenttinen tekoäly. Matrix42 toi ensimmäiset tekoälyagenttinsa markkinoille jo viime vuonna, mutta nyt tavoitteena ovat selvästi monimutkaisemmat tehtävät. Agenttien pitää pystyä toimimaan itsenäisesti ja tekemään yhteistyötä muiden agenttien kanssa sen sijaan, että ne vain avustavat ihmistä yksittäisessä työvaiheessa.

Neo toimii alustana tälle kehitykselle. Se sisältää itsenäisesti toimivia tekoälyavustajia ja automatisoituja agentteja sekä työkalut, joilla organisaatiot voivat rakentaa omia agenttejaan. Samalla järjestelmä tuo näkyviin tekoälyn käytöstä syntyvät kustannukset.

Kolmas vaihe on autonominen IT-palvelunhallinta. Siinä ihmistä ei enää tarvita normaalin prosessin käynnistämiseen tai ohjaamiseen. Järjestelmä voi havaita esimerkiksi päätelaitteessa tai IT-palvelussa kehittyvän ongelman, selvittää sen syyn ja tehdä tarvittavat korjaavat toimet ennen kuin häiriö näkyy käyttäjälle.

Tähän liittyy Fredriksonin ajatus parhaasta IT-tiketistä: jos järjestelmä pystyy ennakoimaan ongelman ja korjaamaan sen automaattisesti, käyttäjän ei tarvitse koskaan avata tukipyyntöä.

Matrix42 liittää agenttiseen kehitykseen myös personoinnin ja asiakkaan oman kontrollin. Neo ei sido organisaatiota yhteen Matrix42 määräämään tekoälymalliin, vaan asiakas voi valita käyttämänsä mallit ja päättää, missä data ja tekoälypalvelut sijaitsevat.

– Uskomme, että todellinen hallinta tarkoittaa sitä, että data, tekoälymallit ja infrastruktuuri ovat asiakkaan omissa käsissä, Fredrikson sanoo.

Matrix42 mukaan tavoitteena on näin yhdistää ennakoiva palvelunhallinta, agenttien automaatio ja eurooppalainen datasuvereniteetti samaan alustaan. Kehityksen päätepiste ei ole tukipyyntöjen nopeampi käsittely, vaan tilanne, jossa yhä suurempi osa ongelmista ratkaistaan ennen kuin tukipyyntöä tarvitaan.