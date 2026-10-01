Omronin relebisnes irtautuu omaksi 7000 työntekijän yritykseksi

Aratasin markkinointijohtaja Fabrizio Petris ja tuotemarkkinoinnista vastaava Samira Amani aloittavat tänään uuden vaiheen Omronin pitkään historiaan kuuluneelle komponenttiliiketoiminnalle. Itsenäisenä yrityksenä toimintansa aloittavan Aratasin myynnistä yli puolet tulee releistä, mutta valikoimaan kuuluvat myös kytkimet, anturit, moduulit ja liittimet.

Aratas perustettiin jo heinäkuun alussa, kun Omronin Device & Module Solutions -liiketoiminta erotettiin omaksi yhtiökseen. Tänään 1. lokakuuta Aratas aloittaa toimintansa itsenäisenä yrityksenä. Omron jää yhtiöön vähemmistöomistajaksi, ja Aratas jatkaa komponenttien toimittamista Omronille.

Kyse ei ole pienestä uudesta tulokkaasta. Entisen Omron DMS -liiketoiminnan pohjalta Aratasilla on noin 7000 työntekijää ja kahdeksan tuotantolaitosta. Maaliskuuhun päättyneen tilikauden luvuilla liiketoiminnan vuosimyynti oli 160 miljardia jeniä. Henkilöstöstä seitsemän kymmenestä työskentelee Japanin ulkopuolella.

Releet muodostavat Aratasin liiketoiminnan selvästi suurimman osan, 52 prosenttia myynnistä. Kytkimien osuus on 24 prosenttia, antureiden ja moduulien 20 prosenttia ja liittimien neljä prosenttia. Relevalikoima ulottuu pienistä signaali- ja MOSFET-releistä autojen sekä energia- ja teollisuussovellusten suuritehoisiin AC- ja DC-releisiin.

Itsenäistymisessä tuotteet ja teknologia eivät vaihdu. Aratasille siirtyvät Omronilta myös valmistusosaaminen, asiakassuhteet ja yli 90 vuoden aikana kertynyt komponenttiosaaminen. Muutoksen tarkoituksena on antaa komponenttiliiketoiminnalle mahdollisuus keskittyä kytkemiseen, liittämiseen ja anturointiin sekä tehdä investointi- ja tuotekehityspäätöksiä aikaisempaa itsenäisemmin ja nopeammin.

Yhtiö suuntaa tekniikkaansa erityisesti energianhallintaan, liikenteen sähköistymiseen, digitaaliseen infrastruktuuriin ja älykkääseen automaatioon. Esimerkiksi DC-tehoreleissä valikoima ulottuu 1500 voltin jännitteisiin, kun taas puolijohteiden testaukseen Aratas tarjoaa suurtaajuusreleitä sekä elektroformattuja testipinnejä.

Itsenäistyminen näkyy myös investoinneissa. Aratas aikoo kasvattaa Malesian tuotantokapasiteettiaan 1,5-kertaiseksi, ja tilikauden 2026 uusien tuotteiden suunnitelmaan kuuluu 27 tuotetta. Yhtiön tuotanto sijaitsee Japanissa, Kiinassa ja Malesiassa, ja tuotekehityksen pääpaino säilyy Japanissa.

Aratas-nimi on rakennettu japanin sanoista arata, uusi, ja asu, huominen. Uusi nimi kuvastaa yhtiön mukaan jatkuvaa uudistumista, vaikka sen tuotteiden ja teknologian pohja tulee toki suoraan Omronin komponenttiliiketoiminnasta.