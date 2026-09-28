Helsinkiläinen Rotomate on tuonut teollisuuden kunnonvalvontaan tarkoitetun tekoälyratkaisunsa päälle keskustelukäyttöliittymän. Kunnonvalvoja voi nyt kysyä koneen kunnosta omin sanoin ja saada tekoälyltä analyysin, huoltosuosituksen ja perustelut vastaukselle.
Rotomaten tekoälykollegan uusi versio käy läpi koneiden mittausdataa, trendejä, vikataajuuksia, komponentteja ja koneen historiaa. Käyttäjä voi kysyä järjestelmältä myös jatkokysymyksiä esimerkiksi siitä, mihin havainto perustuu tai kuinka kiireellisesti havaittuun ongelmaan pitäisi reagoida.
Rotomaten mukaan kyse ei ole pelkästä hälytysten päälle rakennetusta chatbotista. Yhtiön teknologiajohtajan ja perustajan Jesse Miettisen mukaan tekoäly päättelee vastauksensa suoraan koneen mittausdatasta ja näyttää käyttäjälle, mihin päätelmä perustuu.
– Perinteiset kunnonvalvontaohjelmistot antavat hälytyksen ja jättävät tulkinnan insinöörille. Rotomaten tekoälykollega analysoi vian juurisyyn ja antaa huoltosuosituksen. Nyt siltä voi kysyä jatkokysymyksiä omin sanoin, toimitusjohtaja ja perustaja Mikko Kuusisto sanoo.
Ratkaisu on Rotomaten mukaan päivittäisessä käytössä muun muassa Metsä Groupilla, SSAB ja Aurubiksella. Metsä Groupilla järjestelmä havaitsi hiljattain alkavan laakerivian hitaasti pyörivässä laitteessa, jota kiinteisiin hälytysrajoihin perustuva valvonta ei ollut huomannut.
– Kun jokin nousee esiin, kysyn siltä suoraan, mihin havainto perustuu ja kuinka kiire sillä on, mikä auttaa päätöksenteossa, kertoo Metsä Groupin Condition Monitoring Specialist Petri Sillanpää.
Rotomaten mukaan tekoäly vähentää kunnonvalvonnan manuaalisiin tehtäviin kuluvaa aikaa asiakastoteutuksissa jopa 87 prosenttia. Tavoitteena ei yhtiön mukaan ole korvata kunnonvalvojaa, vaan mahdollistaa se, että yksi asiantuntija pystyy seuraamaan aikaisempaa suurempaa määrää koneita. Huoltopäätöksen tekee edelleen ihminen.
Vuonna 2024 perustettu Rotomate työllistää kymmenen henkeä. Yhtiö keräsi keväällä 2026 yhteensä 2,1 miljoonan euron siemenrahoituksen. Kierrosta johti suomalainen Kvanted, ja siihen osallistuivat myös Robin Capital, Angel Invest, Accel scout-ohjelmansa kautta sekä Business Finland.