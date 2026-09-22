Sähköauton latausasema ei ole enää pelkkä pistorasia, vaan verkkoon, pilvipalveluihin ja maksujärjestelmiin kytketty tietokone. Tata Consultancy Servicesin mukaan puutteellisesti suojattu latausinfrastruktuuri voi muodostaa hyökkäysreitin, jonka vaikutukset ulottuvat yksittäisestä latauspisteestä aina sähköverkkoon asti.
Sähköautojen määrän kasvaessa myös latausverkosta tulee yhä merkittävämpi osa kriittistä infrastruktuuria. TCS:n mukaan tämä tekee latausasemista houkuttelevan kohteen kyberhyökkäyksille. Suomessa jo joka kahdeksas henkilöauto on ladattava hybridi tai täyssähköauto.
Latausasemien hyökkäyspinta on huomattavasti tavallista sähkölaitetta suurempi. Asemat kommunikoivat taustajärjestelmien ja pilvipalvelujen kanssa, tunnistavat käyttäjiä ja käsittelevät maksutietoja. Jokainen näistä yhteyksistä muodostaa mahdollisen rajapinnan hyökkäykselle.
TCS:n mukaan murrettu latausasema tai latausverkosto voi mahdollistaa tietomurtoja, tietojen kalastelua ja maksupetoksia. Laajamittaisessa hyökkäyksessä vaikutukset voivat ulottua myös sähköverkkoon, jos suuri määrä latauspisteitä tai niiden tehonkulutusta pystytään ohjaamaan luvattomasti samanaikaisesti.
Keskeisessä asemassa ovat latausinfrastruktuurin käyttämät protokollat ja tunnistusmenetelmät. TCS nostaa esiin avoimen OCPP-latausprotokollan sekä ISO 15118- ja IEC 62443 -standardit. Latausasemien tunnistamisessa voidaan puolestaan käyttää julkisen avaimen infrastruktuuriin perustuvia PKI-varmenteita.
Pelkkä latausaseman suojaaminen ei kuitenkaan riitä. Latauslaite muodostaa kokonaisuuden taustajärjestelmien, mobiilisovellusten, pilvipalvelujen ja operaattorin IT-järjestelmien kanssa. TCS:n mukaan jokainen näistä rajapinnoista on suojattava, ja järjestelmille pitäisi tehdä säännöllisiä tunkeutumistestejä sekä pitää ohjelmistot ja tietoturvapäivitykset ajan tasalla.
Lisäksi julkisilla paikoilla sijaitsevat latausasemat ovat alttiita fyysiselle manipuloinnille. Siksi kyberturvallisuuden rinnalla tarvitaan myös laitteiston suojaamista. TCS:n mukaan latausverkkoa pitäisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena laitteista ja ohjelmistoista aina pilvipalveluihin ja IT- ja OT-järjestelmiin saakka.