Suomeen laajentunut ruotsalaisoperaattori Bahnhof on päässyt testaamaan ensimmäisten joukossa tulevaa Wi-Fi 8 -tekniikkaa. Esisarjalaitteilla tehdyssä testissä Wi-Fi 8 oli haastavissa olosuhteissa keskimäärin 54 prosenttia Wi-Fi 7:ää nopeampi. Ensimmäisiä Wi-Fi 8 -reitittimiä odotetaan markkinoille ensi vuoden alussa.
Wi-Fi 8 eli IEEE 802.11bn poikkeaa edellisistä Wi-Fi-sukupolvista siinä, ettei sen tärkein tavoite ole enää huippunopeuden kasvattaminen. Sen sijaan uuden standardin tarkoituksena on parantaa yhteyden suorituskykyä ja vakautta tilanteissa, joissa signaali on heikko, käyttäjiä paljon tai radioympäristö muuten hankala.
Bahnhof testasi tekniikkaa Tukholmassa sijaitsevassa Pionen-datakeskuksessaan 30 metriä kallion sisällä. Ympäristössä on runsaasti palvelimia, metallikaappeja ja lasiseiniä, joten olosuhteet ovat langattomalle verkolle varsin haastavat.
Testissä käytettiin kahta vielä julkistamattoman valmistajan Wi-Fi 8 -esituotantolaitetta mesh-yhteydessä. Toinen laitteista oli kytketty 10 gigabitin kuituyhteyteen, ja toista siirrettiin eri puolille datakeskusta.
Mittaukset tehtiin viidessä pisteessä eri etäisyyksillä ja esteiden takana. Samat mittaukset toistettiin Wi-Fi 7 -laitteilla vertailua varten.
Bahnhofin mukaan Wi-Fi 8 oli mittauspisteissä keskimäärin 54 prosenttia Wi-Fi 7:ää nopeampi. Ero näkyi erityisesti vaikeissa olosuhteissa, joissa reitittimien välissä oli pitkiä etäisyyksiä, metallikaappeja ja lasiseiniä.
Tulos havainnollistaa samalla sitä, mihin Wi-Fi 8:lla pyritään. Pelkän maksiminopeuden sijaan 802.11bn-standardissa keskitytään siihen, että langaton yhteys säilyttää korkean suorituskyvyn myös ruuhkaisessa ja häiriöisessä radioympäristössä.
Ensimmäisten Wi-Fi 8 -reitittimien odotetaan tulevan markkinoille vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Bahnhof aloitti toimintansa Suomessa tänä vuonna.