Akku voi tehdä rahaa monella tavalla

Akkuvarastoa ei tarvitse käyttää vain sähkön varastoimiseen halvalla ja purkamiseen kalliilla. Saksalaisen Furon ohjelmisto optimoi reaaliajassa useita käyttötapoja ja valitsee jatkuvasti, missä akun kapasiteetista saadaan paras taloudellinen hyöty.

Teollisuuden ja kiinteistöjen akkuvarastoilla voidaan leikata kulutushuippuja, kasvattaa oman sähköntuotannon käyttöä, hyödyntää sähkön hintavaihteluita, pienentää verkkokustannuksia, käydä kauppaa sähkömarkkinoilla tai pitää kapasiteettia reservissä varavoimaa varten.

Ongelma on, että kaikki nämä käyttötavat kilpailevat samasta kapasiteetista. Jos akku puretaan nyt korkean sähkön hinnan vuoksi, energiaa ei ehkä myöhemmin riitä kulutuspiikin leikkaamiseen. Siksi akun taloudellinen hyöty riippuu yhä enemmän siitä, miten eri käyttötavat ajoitetaan keskenään.

Müncheniläisen Furon kehittämä ohjelmisto ennustaa sähkön hintaa, säätä ja yksittäisen kohteen kulutusta jopa 48 tuntia eteenpäin. Näiden tietojen perusteella se päättää reaaliajassa, milloin akkua ladataan ja puretaan ja milloin kapasiteettia kannattaa tarjota sähkömarkkinoille.

Perinteiset akkuvarastojen ohjaimet perustuvat Furon mukaan pitkälti kiinteisiin aikaikkunoihin ja raja-arvoihin. Furon järjestelmä sen sijaan optimoi useita käyttötapoja samanaikaisesti ja muuttaa akun toimintaa tilanteen mukaan.

Yhtiön mukaan asiakkaat voivat pienentää sähkökustannuksiaan parhaimmillaan 40 prosenttia. Furon kumppani BayWa kertoo tapauksista, joissa akkuinvestoinnin takaisinmaksuaika on lyhentynyt aiemmin arvioidusta 10–15 vuodesta alle viiteen vuoteen.

– Saksan ja Euroopan sähkömarkkinat kuuluvat maailman volatiileimpiin. Asiakkaillemme se ei ole uhka vaan tulonlähde. He eivät ostaneet akkua omistaakseen teknologiaa vaan pienentääkseen sähkölaskuaan, sanoo Furon perustaja Lena Sophia Voß.

Furo toimii laitteistoriippumattomasti, ja ohjelmistoa käytetään yli 6 000 kohteessa Saksassa ja muualla Euroopassa. Vuonna 2025 perustettu yhtiö on kerännyt nyt neljän miljoonan dollarin rahoituksen ohjelmiston kehittämiseen ja laajentumiseen uusille Euroopan markkinoille.

Kuva: Furon ohjelmisto optimoi akun käyttöä reaaliajassa. Samasta akkuvarastosta voidaan hakea säästöjä esimerkiksi oman aurinkosähkön käytöstä ja sähkön spot-hintojen vaihteluista.