Suomalainen Reorbit kasvattaa Helsingissä kapasiteettiaan voidakseen valmistaa useita satelliitteja samanaikaisesti. Kasvu vaati myös koko toiminnanohjauksen uudistamista. – Ilman yhtenäistä järjestelmää jokainen tiimi pitää käsissään yhtä palapelin palaa, mutta kukaan ei näe kokonaiskuvaa, talousjohtaja Rajiv Subramanian kuvaa.
Vuonna 2019 perustetun Reorbitin kasvu kiihtyi, kun yhtiö solmi SLI:n kanssa 150 miljoonan euron sopimuksen kahden kehittyneen satelliitin toimittamisesta. Sopimus merkitsi samalla sitä, etteivät kasvuyrityksen aiemmin käyttämät kevyet taloushallinnon työkalut enää riittäneet monivuotisten ja arvokkaiden satelliittiprojektien hallintaan.
– Tarvitsimme reaaliaikaisen näkymän työnkulkuihin, kustannuksiin ja kassavirtaan, jotta pystyisimme toimittamaan tämän mittaluokan satelliittiprojekteja, Subramanian sanoo.
Reorbit valitsi toiminnanohjaukseensa Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management -järjestelmän. Ensimmäisessä vaiheessa sen piiriin tuotiin taloushallinto, toimitusketju ja projektilaskenta.
Tämä vaihe saatiin tuotantokäyttöön seitsemässä viikossa, kolmanneksen alkuperäistä aikataulua nopeammin.
Toisessa vaiheessa järjestelmään liitettiin puhdastilavalmistus, varastonhallinta ja laatujärjestelmät. Tämä vaihe valmistui Reorbitin mukaan seitsemän kuukautta alkuperäistä aikataulua edellä.
Dynamics 365 kattaa nyt yhtiössä talouden ja projektilaskennan lisäksi raportoinnin, hankinnan, varastot, puhdastilavalmistuksen ja laadunhallinnan.
Erityisen nopean käyttöönoton mahdollisti Reorbitin mukaan se, että järjestelmää ei lähdetty räätälöimään voimakkaasti satelliittivalmistuksen tarpeisiin. Yhtiö valitsi niin sanotun fit-to-standard-mallin, jossa prosesseja sovitettiin mahdollisimman pitkälle Dynamics 365 valmiisiin toimintamalleihin.
– Periaatteemme oli, että riittävän hyvä, käytössä oleva ja skaalautuva järjestelmä on parempi kuin täydellinen mutta myöhässä oleva, Subramanian sanoo.
Järjestelmän yhteydessä Reorbit käyttää myös AMC Banking- ja ExFlow-sovelluksia. Käyttöönotosta vastasi suomalainen Fellowmind.
Reorbit laajentaa parhaillaan Helsingin puhdastilakapasiteettiaan niin, että yhtiö pystyy rakentamaan useita satelliitteja samanaikaisesti. Subramanianin mukaan kysyntää vauhdittaa erityisesti valtioiden ja operaattoreiden halu hallita itse satelliittijärjestelmiään, dataansa ja avaruudessa olevia resurssejaan.
Dynamics 365:n päälle Reorbit rakentaa seuraavaksi laajempaa data- ja automaatioympäristöä. Suunnitelmiin kuuluvat Power BI -raportointi, Microsoft Fabric sekä myöhemmin Power Platformin ja Copilotin hyödyntäminen prosessien automatisoinnissa.