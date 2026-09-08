AI-agentit tulevat FPGA-kehitykseen

Tänään Tukholmassa järjestettävä FPGAworld osoittaa, kuinka tekoäly muuttaa FPGA-alaa kahdesta suunnasta. FPGA-piirit saavat kasvavan roolin fyysisessä tekoälyssä ja robotiikassa, mutta samalla AI-agentit ovat tulossa osaksi itse FPGA-suunnittelun ja verifioinnin työkaluja.

FPGAworld Conference järjestetään Tukholmassa tänään. Päivän ohjelma ulottuu FPGA-arkkitehtuureista ja tietoturvasta avoimen lähdekoodin työkaluihin, verifiointiin ja uusiin reunalaskennan sovelluksiin.

Tekoäly nousee ohjelmassa esiin useaan otteeseen. Altera esittelee Agilex 5 -piirien käyttöä älykkäässä reunalaskennassa ja fyysisessä tekoälyssä sekä robotiikassa, jossa FPGA:lla toteutetaan konenäköä, tekoälyä, anturifuusiota ja ohjausta. Microchip puolestaan käsittelee energiatehokasta konenäkötekoälyä sekä humanoidirobottien determinististä konenäköä ja tarkkaa ohjausta.

Tekoäly ei kuitenkaan enää ole FPGA:lle pelkkä suoritettava sovellus. Useat FPGAworldin esitykset käsittelevät generatiivisen ja agenttipohjaisen tekoälyn hyödyntämistä itse FPGA-järjestelmien suunnittelussa ja verifioinnissa.

AMD esittelee Vivado-suunnitteluympäristön automatisointia uuden AI Extension -laajennuksen ja Agent Skills -toimintojen avulla. Siemens EDA puolestaan näyttää, miten agenttipohjaista tekoälyä voidaan käyttää Questa One -ympäristössä verifioinnin tehostamiseen. MathWorksin esityksen aiheena on suoraan FPGA-suunnittelu agenttipohjaisen tekoälyn aikakaudella.

Tekoäly ulottuu myös perinteiseen VHDL-verifiointiin. VHDLwhiz esittelee, kuinka suuria kielimalleja voidaan yhdistää Pythonilla toteutettuihin käyttäytymismalleihin ja VUnit-ympäristöön VHDL-ratkaisujen verifioinnissa.

Tapahtuman pääpuhuja on Alteran Chief Silicon Architect Ilya Ganusov. Hän tarkastelee 40 vuoden FPGA-kehitystä ja sitä, miten kustannukset ovat lopulta ohjanneet FPGA-arkkitehtuurien kehitystä. Kustannuksilla Ganusov ei tarkoita vain euroja tai dollareita, vaan myös piipinta-alaa, tehonkulutusta, kehitysaikaa ja ohjelmistotyökalujen aiheuttamaa kitkaa.

Päivän päättää Microchipin Martin Kellermann, joka käy läpi FPGA-piirien tietoturvan kehitystä varhaisista antifuse-ratkaisuista autentikoituihin bittivirtoihin, DPA-suojaukseen, PUF-pohjaiseen avainten hallintaan ja fyysisen manipuloinnin tunnistamiseen.