Tänään Tukholmassa järjestettävä FPGAworld osoittaa, kuinka tekoäly muuttaa FPGA-alaa kahdesta suunnasta. FPGA-piirit saavat kasvavan roolin fyysisessä tekoälyssä ja robotiikassa, mutta samalla AI-agentit ovat tulossa osaksi itse FPGA-suunnittelun ja verifioinnin työkaluja.
FPGAworld Conference järjestetään Tukholmassa tänään. Päivän ohjelma ulottuu FPGA-arkkitehtuureista ja tietoturvasta avoimen lähdekoodin työkaluihin, verifiointiin ja uusiin reunalaskennan sovelluksiin.
Tekoäly nousee ohjelmassa esiin useaan otteeseen. Altera esittelee Agilex 5 -piirien käyttöä älykkäässä reunalaskennassa ja fyysisessä tekoälyssä sekä robotiikassa, jossa FPGA:lla toteutetaan konenäköä, tekoälyä, anturifuusiota ja ohjausta. Microchip puolestaan käsittelee energiatehokasta konenäkötekoälyä sekä humanoidirobottien determinististä konenäköä ja tarkkaa ohjausta.
Tekoäly ei kuitenkaan enää ole FPGA:lle pelkkä suoritettava sovellus. Useat FPGAworldin esitykset käsittelevät generatiivisen ja agenttipohjaisen tekoälyn hyödyntämistä itse FPGA-järjestelmien suunnittelussa ja verifioinnissa.
AMD esittelee Vivado-suunnitteluympäristön automatisointia uuden AI Extension -laajennuksen ja Agent Skills -toimintojen avulla. Siemens EDA puolestaan näyttää, miten agenttipohjaista tekoälyä voidaan käyttää Questa One -ympäristössä verifioinnin tehostamiseen. MathWorksin esityksen aiheena on suoraan FPGA-suunnittelu agenttipohjaisen tekoälyn aikakaudella.
Tekoäly ulottuu myös perinteiseen VHDL-verifiointiin. VHDLwhiz esittelee, kuinka suuria kielimalleja voidaan yhdistää Pythonilla toteutettuihin käyttäytymismalleihin ja VUnit-ympäristöön VHDL-ratkaisujen verifioinnissa.
Tapahtuman pääpuhuja on Alteran Chief Silicon Architect Ilya Ganusov. Hän tarkastelee 40 vuoden FPGA-kehitystä ja sitä, miten kustannukset ovat lopulta ohjanneet FPGA-arkkitehtuurien kehitystä. Kustannuksilla Ganusov ei tarkoita vain euroja tai dollareita, vaan myös piipinta-alaa, tehonkulutusta, kehitysaikaa ja ohjelmistotyökalujen aiheuttamaa kitkaa.
Päivän päättää Microchipin Martin Kellermann, joka käy läpi FPGA-piirien tietoturvan kehitystä varhaisista antifuse-ratkaisuista autentikoituihin bittivirtoihin, DPA-suojaukseen, PUF-pohjaiseen avainten hallintaan ja fyysisen manipuloinnin tunnistamiseen.