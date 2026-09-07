NAND-valmistajat siirtävät tuotantokapasiteettia kuluttajien SSD-levyistä paremmin tuottaviin datakeskuslevyihin. AI-palvelimien kysyntä on nostanut enterprise-SSD-markkinan ennätykseen ja samalla kiristänyt kuluttajamarkkinan tarjontaa.
TrendForcen mukaan generatiivisen tekoälyn ja pilvi-infrastruktuurin rakentaminen ovat nostaneet suurikapasiteettisten enterprise-SSD-levyjen kysynnän ennätystasolle. Samalla sekä toimitusmäärät että hinnat ovat nousseet.
Enterprise-SSD-markkinan liikevaihto nousi vuoden toisella neljänneksellä kaikkien aikojen ennätykseen, 40,9 miljardiin dollariin.
Muutos ei johdu vain kysynnän kasvusta. NAND-valmistajat ovat tietoisesti siirtäneet tuotantoa heikommin kannattavista kuluttajatuotteista yritys- ja datakeskuslevyihin, joissa katteet ovat paremmat.
TrendForcen mukaan tämä vähentää kuluttajamarkkinoille suunnattua kapasiteettia ja tukee samalla yritysluokan SSD-levyjen sopimushintojen nousua.
Suurimmat hyötyjät ovat Samsung, SK hynix, Micron, Kioxia ja SanDisk. Samsungin enterprise-SSD-liikevaihto oli toisella neljänneksellä 14,35 miljardia dollaria ja SK hynixin 8,63 miljardia. Micron ylsi 6,98 miljardiin dollariin.
Kilpailu siirtyy nyt myös seuraavan sukupolven tekniikoihin. Valmistajat kehittävät muun muassa PCIe 6.0- ja PCIe 7.0 -levyjä sekä tekoälypalvelimiin tarkoitettuja uusia muistiratkaisuja, kuten High Bandwidth Flashia eli HBF:ää.
TrendForce arvioi AI-infrastruktuurin pysyvän enterprise-SSD-markkinan tärkeimpänä kasvumoottorina.