Mikroprojektoriin pohjaavat AR-lasit vihdoin markkinoille

AR-laseihin kehitetty erittäin pieni laserprojektori on ottamassa ratkaisevan askeleen prototyypeistä massatuotantoon. Itävaltalainen Trilite on solminut AAC Technologiesin kanssa pitkäaikaisen sopimuksen, jonka tavoitteena on saada yhtiön LBS-näyttötekniikka suuren volyymin kuluttajatuotteisiin.

Trilite on kehittänyt jo usean vuoden ajan Trixel-nimistä mikroprojektoria AR- ja älylaseihin. Tekniikka perustuu laser beam scanning- eli LBS-ratkaisuun, jossa punainen, vihreä ja sininen laser skannataan MEMS-peilin avulla käyttäjän näkökenttään muodostettavaksi kuvaksi.

Ratkaisun keskeinen etu on koko. Perinteisen näyttöpaneelin sijaan kuva muodostetaan erittäin pienessä optisessa projektorissa, mikä mahdollistaa nykyisiä AR-laseja kevyemmät ja pienemmät rakenteet. Trilite on esitellyt tekniikastaan jo useita sukupolvia, mutta tähän asti kyse on ollut lähinnä näytteistä ja prototyypeistä.

Nyt tavoitteena on siirtyä varsinaiseen teolliseen tuotantoon.

Trilite on solminut AAC Technologiesin kanssa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, joka kattaa LBS-tekniikan yhteisen kehityksen, valmistuksen ja kaupallistamisen. Kohteena ovat kuluttajien AR-, MR- ja VR-laitteet sekä autojen projektioratkaisut.

AAC tuo yhteistyöhön ennen kaikkea suuren volyymin valmistusosaamisen ja yhteydet maailmanlaajuisiin laitevalmistajiin. Kiinalaislähtöinen yhtiö valmistaa muun muassa optiikkaa, akustiikkaa, antureita ja muita komponentteja älypuhelimiin ja muuhun kulutuselektroniikkaan.

– Tämän yhteistyön avulla voimme yhdistää kehittyneen LBS-näyttötekniikkamme valmistuksen mittakaavaan ja asiakaskuntaan, joita seuraavan sukupolven AR- ja autonäyttöratkaisujen tuominen maailmanmarkkinoille, myös Kiinaan, edellyttää, Triliten toimitusjohtaja Mario Spiegl sanoo.

AAC Technologies on myös johtanut Triliten viimeisintä rahoituskierrosta. Rahoitus käytetään tuotekehityksen jatkamiseen ja LBS-näyttötekniikan teollistamiseen.

Trilite on puhunut Trixel-projektoriensa massavalmistuksesta jo aiemmin ja rakentanut niiden ympärille komponenttiekosysteemiä muun muassa MEMS-peilien, lasereiden ja optiikan valmistajien kanssa. Uusi sopimus vie hanketta kuitenkin pidemmälle. AAC:n tehtäväksi tulee paitsi tekniikan kehittäminen myös sen valmistaminen suuressa mittakaavassa ja vieminen asiakkaiden tuotteisiin.

Trilite ei vielä kertonut, minkä valmistajan AR-laseissa sen projektori nähdään ensimmäiseksi tai milloin ensimmäiset tuotteet tulevat myyntiin. Sopimus AAC:n kanssa kertoo kuitenkin siitä, että vuosia esiteltyä mikroprojektoria valmistellaan nyt aidosti kuluttajamarkkinoille.