Hiilinanoputkiteknologiaa kehittävä Canatu muuttaa strategiaansa. Yhtiö katsoo teknologiansa olevan nyt siinä vaiheessa, että painopiste voidaan siirtää tutkimus- ja asiakasprojekteista CNT-teknologiaan perustuvien tuotteiden ja tuotantoratkaisujen skaalaamiseen. Puolijohdeteollisuudesta tulee yhtiön tärkein kasvumoottori.
Canatu sanoo siirtyvänsä tutkimus- ja kehitysprojektivetoisesta organisaatiosta toimintamalliin, jossa keskitytään asiakasarvon luomiseen ja skaalautuvaan liiketoimintaan. Käytännössä yhtiö karsii CNT-teknologiansa sovelluskohteita ja keskittää resurssinsa kolmeen alueeseen eli puolijohteisiin, robotiikkaan, liikenteeseen ja puolustukseen sekä lääketieteelliseen diagnostiikkaan.
Suurin paino tulee puolijohdeteollisuudelle. Canatu on valinnut EUV-litografiassa käytettävien maskien suojakalvojen liiketoimintamalliksi omien kalvojen massavalmistuksen sijasta reaktorien myynnin.
Yhtiö toimittaa asiakkaille CNT100 SEMI -reaktoreita, joilla nämä voivat valmistaa Canatun teknologiaan perustuvia EUV-maskien suojakalvoja. Canatu saa tämän jälkeen jatkuvia tuloja muun muassa prosessissa tarvittavista kulutusmateriaaleista, lisensseistä, palveluista ja rojalteista.
Mallista on jo konkreettista näyttöä. Korealainen Fine Semitech eli FST tilasi hiljattain Canatulta uuden CNT100 SEMI -reaktorin. Tilauksen kokonaisarvo aiemmin tilatut pitkän toimitusajan osat mukaan lukien ylittää viisi miljoonaa euroa. Reaktori toimitetaan vuonna 2027.
Ensimmäisen CNT100 SEMI -reaktorinsa Canatu toimitti vuonna 2024. FST hyväksyi reaktorin ja siihen liittyvän jälkikäsittelylaitteiston kaupalliseen tuotantoon viime vuonna, ja Canatu myönsi korealaisyhtiölle kaupallisen tuotantolisenssin lokakuussa 2025. Canatu jatkaa kuitenkin itse EUV-litografiassa käytettävien tarkastuskalvojen valmistamista Suomessa.
Toinen kasvujalka rakentuu robotiikan, ajoneuvojen ja puolustuksen ympärille. Täällä Canatu aikoo tehdä CNT-teknologiaan perustuvista läpinäkyvistä lämmittimistä ja anturiratkaisuista skaalautuvaa tuotebisnestä.
Yksi keskeisistä tavoitteista on käynnistää ADAS-järjestelmissä käytettävien lämmittimien massavalmistus. Läpinäkyviä CNT-lämmittimiä voidaan käyttää esimerkiksi kameroiden ja lidarien edessä pitämään niiden optiset pinnat vapaina jäästä ja huurteesta. Canatu aikoo lisäksi tuoda markkinoille uuden 3D-lämmitintuotteen sekä kasvattaa puolustus- ja robotiikkaliiketoimintaansa.
Kolmas alue on lääketieteellinen diagnostiikka, mutta sen kehitystä aiotaan jatkossa viedä eteenpäin selkeisiin välitavoitteisiin sidottuna. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa FDA-prosessin käynnistäminen Yhdysvalloissa sekä CNT-teknologiaan perustuvan testosteronitestin tuominen markkinoille.
Strategiamuutosta toteutetaan Polaris-ohjelmalla. Canatu on jo uudistanut organisaatiotaan, perustanut erilliset teknologia- ja markkinointijohtajan organisaatiot sekä kytkenyt uuden liiketoiminnan kehittämisen tiiviimmin liiketoimintayksiköihin.
Samalla yhtiö nostaa kasvutavoitteitaan. Canatu tavoittelee yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2030 ja vähintään 20 prosentin vuotuista kasvua vuosina 2030–2035. Vuonna 2035 tavoitteena on jo yli 300 miljoonan euron liikevaihto.
Kasvu halutaan tehdä suhteellisen vähäisillä omilla investoinneilla. Vuodesta 2027 lähtien Canatu tavoittelee alle kuuden miljoonan euron vuotuisia investointeja. Tänä vuonna investointien arvioidaan vielä nousevan enintään 13 miljoonaan euroon muun muassa uuden tehtaan ja EUV-maskien suojakalvojen PELMIS-tarkastusjärjestelmän vuoksi.