Pickering Interfaces on tuonut LXI-pohjaisiin testijärjestelmiin uuden 60-191-kytkinperheen, jolla voidaan ohjelmallisesti kytkeä jopa 80 ampeerin virtoja ja 300 voltin jännitteitä. Kyseessä ovat yhtiön tähän asti suurivirtaisimmat kytkinratkaisut.
Uutuus on tarkoitettu erityisesti automatisoituihin testijärjestelmiin, joissa useita suurivirtaisia teholähteitä pitää liittää testattavaan laitteeseen ja irrottaa siitä ohjelmallisesti. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi sähköautojen akut ja tehoelektroniikka, energiavarastot, aurinkosähköinvertterit sekä polttokennojen ja elektrolyysereiden testaus.
60-191-perheessä suurivirtaiset kontaktorit ja pienempien mittausvirtojen sense-releet on yhdistetty samaan 4U-koteloon. Neljässä vakioversiossa on erilaisia yhdistelmiä 40 ja 80 ampeerin kontaktoreista sekä yhden ampeerin SPST-releistä. Suurin mahdollinen jännite on 300 volttia.
Ratkaisulla voidaan esimerkiksi ohjata erikseen teholähteen positiivista ja negatiivista lähtöä sekä niihin liittyviä high- ja low-sense-linjoja. Neljä relettä voidaan myös määrittää toimimaan yhtenä ryhmänä yhdellä komennolla.
Pickeringin mukaan suurten virtojen kytkentä rakennetaan automaattisissa testijärjestelmissä usein erillisistä kontaktoreista ja digitaalisista ohjausmoduuleista. Uusi LXI-laite korvaa tällaisen räätälöidyn kokonaisuuden valmiilla verkkoliitäntäisellä yksiköllä.
Laitteeseen voidaan tallentaa jopa 5000 ennalta määriteltyä kytkentäsekvenssiä. Ne suoritetaan paikallisesti LXI-ohjaimessa joko ohjelmistokäskyllä tai laitteistoliipaisulla, mikä vähentää testijärjestelmän isäntäkoneen ja kytkimen välistä liikennettä ja lyhentää viiveitä.
Ohjaus tapahtuu LXI 1.5 -yhteensopivan gigabitin Ethernet-liitännän kautta. Ajurit ovat saatavana Windowsille ja Linuxille, ja tuettuihin ympäristöihin kuuluvat muun muassa LabVIEW, Python, C/C++, C#, MATLAB ja Simulink.