Mittalaitteen rakentaminen tiettyä sovellusta varten on perinteisesti voinut vaatia kuukausien FPGA-kehitystyön. Liquid Instruments lupaa lyhentää työn minuutteihin. Uusi GenInst Studio muuttaa luonnollisella kielellä annetun kuvauksen suoraan Moku-laitteistolla toimivaksi mittalaitteeksi.
Liquid Instrumentsin GenInst Studio yhdistää agenttipohjaisen tekoälyn ja uudelleen konfiguroitavan laitteiston. Insinööri voi kuvailla keskustelukäyttöliittymässä, millaisen mittalaitteen tarvitsee, minkä jälkeen järjestelmä auttaa määrittelemään, rakentamaan ja validoimaan ratkaisun sekä siirtämään sen Moku-laitteistolle.
Oleellista on, ettei käyttäjän tarvitse hallita FPGA-kehitystä. Aiemmin sovelluskohtaisen reaaliaikaisen mittausratkaisun toteuttaminen on voinut edellyttää sekä FPGA-osaamista että pitkää kehitys- ja validointityötä.
GenInst Studiolla voidaan toteuttaa esimerkiksi laitteistokiihdytettyä digitaalista signaalinkäsittelyä, sovelluskohtaisia liipaisutoimintoja, säätimiä ja adaptiivista signaaligenerointia. Toteutus toimii FPGA-pohjaisessa Moku-laitteistossa reaaliaikaisesti ja pienellä viiveellä.
– Agenttipohjaisen tekoälyn ja uudelleen konfiguroitavan laitteiston yhdistäminen mahdollistaa jotain aidosti uutta: tarvittavan mittalaitteen voi rakentaa yksinkertaisesti kuvailemalla, mitä haluaa, sanoo Liquid Instrumentsin toimitusjohtaja ja toinen perustaja Daniel Shaddock.
Yhtiön mukaan ensimmäiset käyttäjät ovat pystyneet toteuttamaan yhden työskentelykerran aikana mittausratkaisuja, joiden kehittäminen olisi aikaisemmin vaatinut FPGA-asiantuntemusta ja kuukausien työn.
GenInst Studion kehitystä tukee Liquid Instrumentsin hiljattain keräämä 50 miljoonan dollarin C-rahoituskierros. Kierrosta olivat vetämässä mittalaitevalmistaja Keysight Technologies ja Australian National Reconstruction Fund Corporation.
Liquid Instrumentsin mukaan sen Moku-laitteistoja käyttävät muun muassa NASA, NIST ja Stanfordin yliopisto. GenInst Studio on nyt saatavilla Moku-käyttäjille.