Omron laajentaa taajuusmuuttajiensa tehoalueen 630 kilowattiin uudella R1-sarjalla. M1-sarjan käyttäjille siirtyminen suurempiin tehoihin on tehty mahdollisimman suoraviivaiseksi, sillä nykyiset PLC-ohjelmat ja toimilohkot toimivat Omronin mukaan sellaisenaan myös uudessa taajuusmuuttajassa.
R1 eli 3G3R1 tehoalue ulottuu 0,4 kilowatista 630 kilowattiin 400 voltin jännitteellä. Uutuus on tarkoitettu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suuren tehon lisäksi tarkkaa moottorinohjausta.
Tällaisia ovat esimerkiksi nostimet, hyllystöhissit, puristimet, kelauskoneet, valssaimet ja työstökoneet. R1 pystyy hallitsemaan raskasta kuormaa pystyakselilla ja ohjaamaan liikettä tarkasti nollanopeudesta lähtien heti, kun mekaaninen jarru vapautetaan. Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää myös tavanomaisemmissa puhallin-, pumppu- ja kompressorisovelluksissa.
R1 ja aiemman M1-sarjan parametrirakenne, liittimien nimet ja toiminnot sekä väyläosoitteistus ovat samat. Myös ohjelmointi tapahtuu samoilla työkaluilla, kuten Sysmac Studiolla. Tämän ansiosta M1 tehdyt PLC-ohjelmat ja toimilohkot voidaan siirtää R1 ilman uudelleenkirjoittamista.
Uutuuteen on lisätty myös ennakoivan kunnossapidon toimintoja. R1 valvoo muun muassa IGBT-moduulien käyttöikää ja jäähdytysilman virtausta sekä tallentaa tapahtuma- ja vikahistoriaa. Monitoimisessa käyttöpaneelissa on Bluetooth- ja USB-yhteydet ja tuki kymmenelle kielelle.
Safe Torque Off -turvatoiminto täyttää SIL3/PLe-vaatimukset ja kuuluu vakiovarustukseen. R1 tukee vakiona Modbus RTU -väylää, ja lisävarusteena siihen saa ulkoisen jäähdytyksen mahdollistavan IP55-asennussovittimen. Omron ilmoittaa taajuusmuuttajan suunnitelluksi käyttöiäksi kymmenen vuotta.